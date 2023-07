Infore Environment Technology Group Co. Ltd, anciennement Zhejiang Shangfeng Industrial Holdings Co., Ltd, est principalement engagée dans la production et la vente de fils émaillés et d'équipements de ventilation. La société exerce ses activités principalement par la distribution de fils émaillés, d'équipements de ventilation et de pièces détachées. Ses principaux produits sont les fils émaillés, les ventilateurs axiaux, les ventilateurs à flux mixte, les ventilateurs centrifuges et les ventilateurs de climatisation.

Secteur Equipements et composants électriques