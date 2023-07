INFORMA : Covid-cured Informa surfe sur la vague chinoise

Informa PLC est spécialisé dans l'organisation d'événements et dans l'édition de livres, d'ouvrages et de presse. L'activité s'organise autour de 4 pôles : - organisation d'événements ; - édition de contenus académiques et de recherches scientifiques : sciences humaines et sociale, technologie, médecine, sciences physiques, etc. ; - édition de contenus professionnels et commerciaux : sciences et santé, finances, sciences juridiques, commerce, transport, télécommunication, etc. ; - organisation conférences et de salons de formation professionnelle. Les contenus du groupe sont commercialisés sous forme de publications papier, de flux électroniques et de CD-Roms. Le CA par activité se ventile entre vente d'abonnements (38,3%), organisation d'événements (26%), vente de publications (17,2%), vente d'espaces publicitaires (6,9%) et autres (11,6%). La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (7,6%), Europe continentale (15,1%), Amérique du Nord (50,3%), Chine (12,5%) et autres (14,5%).