Informa annonce que l'acquisition de Winsight va encore augmenter ses bénéfices

(Alliance News) - Informa PLC a déclaré jeudi qu'elle avait acheté le groupe d'événements Winsight LLC pour renforcer sa position sur le marché spécialisé des services alimentaires B2B, rassurant les investisseurs sur le fait que l'opération était entièrement financée et promettait de fortes retombées financières.

Informa, une société d'édition et d'événements basée à Londres, a déclaré que l'acquisition de Winsight s'élevait à 380 millions de dollars. Winsight est un groupe spécialisé dans les événements, les données et les médias interentreprises, dont le chiffre d'affaires est principalement généré en Amérique du Nord.

Informa a déclaré que l'acquisition se traduira par une augmentation des bénéfices dès le début et "créera un leader de la catégorie proposant une gamme de services B2B spécialisés". Selon Informa, cette acquisition générera un chiffre d'affaires annuel de plus de 1115 millions de dollars aux États-Unis.

Winsight devrait réaliser un chiffre d'affaires annuel d'environ 100 millions d'USD et un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements de plus de 35 millions d'USD.

Le 9 mars, Informa avait déjà annoncé l'acquisition du groupe Tarsus, spécialisé dans les événements B2B, pour un montant de 940 millions de dollars. Jeudi, Informa a confirmé la finalisation de l'opération.

"Suite à l'acquisition de Tarsus, nous sommes ravis d'élargir notre portefeuille B2B avec l'arrivée de Winsight. Aux côtés des secteurs de la technologie, des sciences de la vie et de l'aviation, nous ajoutons désormais le secteur de la restauration à notre liste d'entreprises B2B leaders dans leur catégorie", a déclaré Stephen Carter, Chief Executive d'Informa.

Il a ajouté : "Cette acquisition est entièrement financée par la croissance des flux de trésorerie en cours d'année et par notre bilan, et elle permettra d'améliorer encore les revenus, les marges, les bénéfices et les flux de trésorerie".

Les actions d'Informa étaient en hausse de 2,1 % à 721,60 pence à Londres jeudi.

