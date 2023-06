Informa relève ses prévisions pour l'ensemble de l'année après une forte croissance jusqu'à présent

(Alliance News) - Informa PLC a relevé jeudi ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour 2023, à la suite d'une "accélération de la croissance" au cours des cinq derniers mois, et a déclaré qu'il s'attendait à ce que le chiffre d'affaires de cette année soit plus élevé qu'avant Covid.

La société d'édition et d'événements basée à Londres a déclaré qu'en raison de "solides performances sous-jacentes combinées à des ajouts au portefeuille", elle a augmenté ses prévisions de revenus pour 2023 de 200 millions de livres sterling, soit 7%, pour atteindre entre 2,95 milliards de livres sterling et 3,05 milliards de livres sterling. Cela représenterait une augmentation de 30 à 35 % par rapport aux 2,26 milliards de livres sterling de 2022.

Informa a déclaré qu'elle s'attendait à ce que son chiffre d'affaires dépasse celui de 2019, avant le début de la pandémie de Covid-19, malgré la cession en 2022 de son activité Informa Intelligence pour un montant d'environ 2,5 milliards de livres sterling. La division Intelligence représentait environ 12 % du chiffre d'affaires du groupe.

Pour les cinq premiers mois de 2023, Informa a fait état d'une croissance sous-jacente du chiffre d'affaires de 25 %. Il a attribué cela à une "croissance constante" de 3,0% dans les marchés académiques et à une "forte croissance supplémentaire" de 31% dans les marchés B2B. Toutes ses activités B2B ont enregistré de bons résultats, avec un chiffre d'affaires en hausse de 44 % pour Informa Markets, de 19 % pour Informa Connect et de 8,3 % pour Informa Tech.

"Le groupe Informa enregistre une croissance accélérée de son chiffre d'affaires, de ses bénéfices, de ses résultats et de ses flux de trésorerie, avec un bilan solide et des rendements croissants pour les actionnaires", a commenté Stephen Carter, Chief Executive Officer. "Cela nous permet d'augmenter nos prévisions pour 2023 et de créer de nouvelles opportunités de croissance et d'accélération en 2024 et au-delà."

Informa a également augmenté son bénéfice d'exploitation ajusté prévisionnel de 70 millions de livres sterling, soit 10 %, pour le situer entre 750 et 790 millions de livres sterling. Cela représenterait une augmentation de 51 % à 59 % par rapport aux 496,3 millions de livres sterling en 2022.

La société a déclaré qu'elle avait jusqu'à présent remboursé 785 millions de livres sterling, à 607 pence par action, grâce à un programme de rachat en cours qu'elle a porté en mars à 1 milliard de livres sterling. Elle prévoit de restituer aux actionnaires plus de 650 millions de livres sterling en espèces cette année, contre plus de 550 millions de livres sterling en 2022, notamment par le biais de nouveaux rachats et d'une "forte croissance à deux chiffres" des dividendes ordinaires.

Les actions d'Informa étaient en hausse de 3,3 % à 727,60 pence chacune à Londres jeudi matin.

Informa a déclaré que les acquisitions de Tarsus Group et de Winsight LLC réalisées cette année ont permis d'étendre sa présence dans des régions clés telles que le Moyen-Orient et l'Asie, et de "renforcer notre position" dans des secteurs interentreprises "attractifs" tels que les soins de santé, la restauration et l'aviation.

La société prévoit également de combiner IGM et Zephyr, ses activités spécialisées dans les données et le contenu, pour l'aider à se renforcer davantage dans le secteur de la finance.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

