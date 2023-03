La hausse des taux d'intérêt de la BoE maintient le FTSE 100 dans le rouge

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont clôturé en baisse jeudi, malgré l'espoir que la hausse des taux d'intérêt décidée aujourd'hui par la Banque d'Angleterre soit la dernière pour l'instant.

L'indice FTSE 100 a clôturé en baisse de 67,24 points, soit 0,9%, à 7 499,60. Le FTSE 250 a terminé en baisse de 27,83 points, soit 0,2 %, à 18 729,96, mais l'AIM All-Share a clôturé en hausse de 3,29 points, soit 0,4 %, à 807,44.

Le Cboe UK 100 a terminé en baisse de 0,9% à 750,36, le Cboe UK 250 a baissé de 0,1% à 16 302,08, et le Cboe Small Companies a augmenté de 0,1% à 13 333,76.

Du côté des actions européennes, jeudi, les marchés sont restés panoramiques. Le CAC 40 à Paris a gagné 0,2 %, mais le DAX 40 à Francfort est resté stable.

Les actions à New York ont grimpé en flèche, récupérant la plupart des chutes de la veille en temps utile pour la fermeture des marchés boursiers de Londres, avec le Dow Jones Industrial Average en hausse de 1,1%, le S&P 500 bondissant de 1,3% et le Nasdaq Composite bondissant de 2,0%.

La Banque d'Angleterre a augmenté ses taux d'intérêt de 25 points de base pour les porter à 4,25 %, malgré les turbulences qui ont embrasé le secteur bancaire ces dernières semaines.

La hausse, qui était conforme aux attentes du marché, intervient un jour après que les chiffres ont montré que le taux annuel d'inflation a grimpé à 10,4 % en février, contre 10,1 % en mars.

Il s'agit de la 11e augmentation consécutive de la banque, qui a entamé ce cycle de hausse des taux en décembre 2021.

Cependant, la BoE a laissé ses options ouvertes quant à l'opportunité de relever davantage les taux d'intérêt lors des prochaines réunions, déclarant que cela dépendrait des preuves émergentes et que les perspectives financières et économiques étaient devenues plus incertaines.

S'il devait y avoir des preuves de pressions [sur les prix] plus persistantes, alors un nouveau resserrement de la politique monétaire serait nécessaire, a déclaré la BoE, faisant écho aux conseils qu'elle a donnés lors de sa précédente réunion en février.

La BoE a déclaré qu'elle jugeait les banques britanniques "résistantes" et "bien placées pour continuer à soutenir l'économie dans un large éventail de scénarios économiques, y compris dans une période de taux d'intérêt plus élevés".

Elle a ajouté qu'elle "suivrait de près" tout effet que les tensions sur le marché pourraient avoir sur les conditions de crédit auxquelles sont confrontées les ménages et les entreprises.

Sept des neuf membres du comité de politique monétaire ont voté en faveur de la hausse des taux, estimant que les perspectives plus favorables du pays en matière de produit intérieur brut et d'emploi pourraient "renforcer la persistance de coûts plus élevés dans les prix à la consommation".

Swati Dhingra et Silvana Tenreyro, membres du comité de politique monétaire, ont voté contre la hausse.

Cette décision fait suite aux décisions de taux d'intérêt prises par la Banque nationale suisse ce matin, par la Réserve fédérale américaine mercredi et par la Banque centrale européenne la semaine dernière.

"La BoE a gardé ses options ouvertes ce mois-ci, dans un contexte de turbulences sur les marchés financiers. Mais en supposant que les tendances encourageantes que nous avons observées dans la fixation des prix et les chiffres de la croissance des salaires se poursuivent, nous nous attendons à une pause en mai", ont commenté les analystes d'ING.

Samuel Tombs, analyste chez Pantheon Macroeconomics, a déclaré que la BoE "minimisait l'importance" du récent taux d'inflation.

"Nous pensons qu'il y a de bonnes raisons de s'attendre à ce que 4,25 % soit le maximum pour le taux d'escompte. Une pléthore d'indicateurs indique une chute brutale imminente de l'inflation, et la récente reprise du taux de croissance de la main-d'œuvre semble devoir perdurer, soutenue par les politiques gouvernementales et les pressions exercées par le coût de la vie. En outre, il est probable que les banques augmenteront légèrement leurs taux d'intérêt débiteurs au cours des prochains mois en réponse à la récente augmentation de leurs coûts de financement", a ajouté M. Tombs.

Capital Economics pense que la Banque d'Angleterre n'a peut-être pas fini de lutter contre l'inflation.

"Nous continuons à prévoir que la BoE augmentera ses taux une fois de plus en mai, à 4,50 %, avant de les réduire en 2024 plus fortement et plus rapidement que ne le prévoient actuellement les marchés", ont déclaré les analystes du bureau d'études économiques.

Ce sont les données sur la persistance de l'inflation qui détermineront si les taux augmenteront encore ou non", ont-ils suggéré. "Et comme les turbulences bancaires sont susceptibles d'accélérer la faiblesse économique à venir, nous devenons un peu plus confiants dans notre opinion selon laquelle les taux seront réduits à 3,00 % en 2024". C'est plus de réductions que ce que les investisseurs anticipent actuellement".

Malgré les attentes modérées de nouvelles augmentations de taux, la livre sterling a augmenté par rapport au dollar après la décision de la BoE.

La livre sterling était cotée à 1,2325 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi, en hausse par rapport à 1,2228 USD à la clôture de mercredi. L'euro s'établissait à 1,0895 dollar à la clôture des actions européennes jeudi, contre 1,0723 dollar mercredi à la même heure. Face au yen, le dollar s'échangeait à 130,73 yens, contre 131,47 yens mercredi soir.

Le directeur des investissements de Legal & General a prévenu que davantage de banques allaient faire faillite à mesure que les taux d'intérêt continueraient à augmenter.

Se référant aux turbulences bancaires, Sonja Laud de L&G a déclaré à l'émission Today de la BBC Radio 4 : "En 70 ans, chaque cycle de hausse des taux d'intérêt s'est soldé par un échec : "Sur 70 ans et tous les cycles de hausse que nous avons connus au cours de cette période, nous n'avons jamais vu un cycle de hausse qui n'ait pas débouché sur une récession - ce qui est le cas dans 80 % des cas - ou sur une crise financière, ou sur les deux.

"La question a toujours été de savoir pourquoi cette fois-ci serait différente. Si vous appuyez sur les freins, il y a de fortes chances que quelque chose se brise et ce sont toujours les maillons les plus faibles qui remontent les premiers à la surface", a-t-elle expliqué.

"Il s'agissait d'affaires uniques et de modèles d'entreprise contestés que nous avons vus en premier. Nous devons nous attendre à ce que d'autres se brisent simplement parce que nous essayons de ralentir l'économie afin d'arrêter les pressions inflationnistes", a-t-elle averti.

Informa a baissé de 2,0 % après que Morgan Stanley a réduit l'évaluation de la société d'édition et d'exposition à "equal-weight".

Les banques asiatiques HSBC et Standard Chartered ont baissé respectivement de 2,6 % et de 3 % en raison des inquiétudes concernant la santé du secteur immobilier chinois après la publication très tardive du plan de restructuration du promoteur Evergrande.

Evergrande a été au centre d'une crise dans le secteur immobilier chinois après avoir fait défaut en 2021 avec un passif de 300 milliards de dollars, y compris une dette offshore de 22,7 milliards de dollars.

La société a dévoilé un plan de restructuration de la dette de 19,1 milliards de dollars, mais cela n'a pas suffi à enrayer la chute des valeurs immobilières chinoises, les banques étant également dans la ligne de mire en raison de leur exposition possible à tout défaut de paiement sur les prêts.

Dans le FTSE 250, Energean a progressé de 9,0 % après avoir enregistré un bénéfice annuel en 2022 et déclaré qu'il avait commencé la nouvelle année de manière positive.

La société d'exploration et de production de gaz axée sur la Méditerranée a enregistré un bénéfice avant impôt de 107 millions USD en 2022, contre une perte de 90,7 millions USD l'année précédente. Le chiffre d'affaires de l'année est passé de 497 millions de livres sterling à 737,1 millions de dollars.

La production moyenne de la société en termes de participation active a augmenté de 0,5 %, passant de 41 000 à 41 200 barils d'équivalent pétrole par jour. Les prévisions de production pour 2023 ont été confirmées entre 131 000 et 158 000 barils d'équivalent pétrole par jour.

Mais les actions de Safestyle UK ont pris la direction opposée, en baisse de 16% après que le spécialiste du double vitrage ait émis un avertissement sur les bénéfices pour l'année en cours et ait enregistré une perte l'année dernière.

La perte statutaire de 6,5 millions de livres sterling de l'année dernière a été attribuée à une cyberattaque au début de l'année, à un ralentissement des installations pendant les températures élevées de l'été, puis à l'instabilité politique au Royaume-Uni à la suite du court régime de Liz Truss, qui a entraîné des turbulences commerciales à la fin de l'année.

Si l'année 2023 a bien commencé, les mois de février et mars ont été plus lents que prévu, le carnet de commandes n'ayant pas vraiment augmenté depuis la fin du mois de janvier, a indiqué l'entreprise. Elle s'attend maintenant à ce que les revenus soient inférieurs aux attentes actuelles.

Le baril de Brent était coté à 76,59 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi, en hausse par rapport à 76,04 USD mercredi soir.

Le prix de l'or a fait un nouvel assaut vers la barre des 2.000 dollars, augmentant à 1.992,82 dollars l'once à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi, contre 1.948,59 dollars à la clôture des marchés boursiers mercredi.

Dans le calendrier des entreprises britanniques de vendredi, il y a des résultats semestriels de la chaîne de pubs JD Wetherspoon et de la société d'ingénierie Smiths Group.

Le calendrier économique de vendredi comprend les chiffres des ventes au détail au Royaume-Uni à 0700 GMT et les PMI au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis.

