Le britannique Informa revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires annuels

L'organisateur d'événements britannique Informa Plc a relevé jeudi ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires annuels, grâce notamment aux bonnes performances de ses activités sur les marchés universitaires et les marchés interentreprises.

Le secteur de l'événementiel se remet d'un effondrement dû à une pandémie qui a entraîné l'annulation de centaines d'expositions et de conférences dans un contexte de fermeture et de restriction des déplacements.

"Notre solide performance sous-jacente et notre bonne visibilité sur les volumes et la valeur nous permettent d'envisager avec confiance un résultat solide en 2023 et un élan continu en 2024", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Le groupe coté à Londres a déclaré qu'il s'attendait désormais à une augmentation de 10 % de son bénéfice d'exploitation ajusté pour l'année se terminant le 31 décembre, entre 750 millions de livres et 709 millions de livres (948,8 millions à 897 millions de dollars).

Le chiffre d'affaires devrait se situer entre 2,95 milliards de livres et 3,05 milliards de livres, soit 7 % de plus que la prévision précédente et plus que les 2,89 milliards de livres qu'il avait annoncés pour l'exercice 2019, avant le début de la pandémie.

(1 $ = 0,7905 livre) (Reportage d'Aby Jose Koilparambil à Bengaluru ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee)