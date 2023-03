Les actions sont appelées à baisser avant la décision sur les taux d'intérêt au Royaume-Uni

(Alliance News) - Les actions à Londres devraient ouvrir en baisse jeudi, l'attention du marché se tournant vers la décision de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt, prévue à midi, un jour après que la Réserve fédérale américaine ait relevé les taux américains de 25 points de base.

La Fed a augmenté les taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage mercredi, résistant à la tentation de suspendre les hausses face aux turbulences du secteur bancaire.

La hausse des taux de la banque centrale porte la fourchette des taux des fonds fédéraux entre 4,75 % et 5,00 %. Le Comité fédéral de l'open market a voté à l'unanimité.

Il s'agit d'un résultat largement attendu, même si les développements tumultueux dans le secteur bancaire mondial ont fait que la Fed aurait pu être tentée de décider de ne pas augmenter les taux.

La Banque d'Angleterre annoncera sa propre décision sur les taux à midi à Londres.

Une hausse similaire d'un quart de point de pourcentage est largement attendue, ce qui porterait le taux directeur de la banque britannique à 4,25 %, après que les chiffres de l'Office des statistiques nationales aient montré mercredi une résurgence inattendue du taux d'inflation au Royaume-Uni.

En ce qui concerne les entreprises locales, les courtiers de la City Cenkos Securities et finnCap ont accepté de fusionner. Le concessionnaire automobile Inchcape a enregistré une hausse de ses bénéfices en 2022 grâce à une demande soutenue de la part des clients. Le producteur de gaz Energean a enregistré un bénéfice annuel.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en baisse de 21,04 points, soit 0,3 %, à 7 545,80

Hang Seng : en hausse de 2,1 % à 20 004,67

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,2% à 27 419,61

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,7 % à 6 968,60

DJIA : clôture en baisse de 530,49 points, 1,6%, à 32 030,11

S&P 500 : clôture en baisse de 1,7% à 3 936,97

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 1,6% à 11 669,96

EUR : en hausse à 1,0921 USD (1,0702 USD)

GBP : en hausse à 1,2334 USD (1,2228 USD)

USD : baisse à 130,69 JPY (132,67 JPY)

Or : en hausse à 1 981,76 USD l'once (1 948,59 USD)

(Brent : stable à 76,09 USD le baril (76,04 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les événements économiques clés de jeudi sont encore à venir :

08:30 EDT Assurance emploi au Canada

16:00 CET Indicateur de confiance des consommateurs de l'UE

09:30 CET Banque nationale suisse évaluation de la politique monétaire

12:00 GMT Royaume-Uni Décision sur les taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre

08:30 EDT US Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago

08:30 EDT Rapport sur les demandes hebdomadaires d'assurance chômage aux États-Unis

10:00 EDT Ventes de logements neufs aux États-Unis

16:30 EDT Emprunts de la fenêtre d'escompte fédérale américaine

16:30 EDT Emprunts des banques centrales étrangères aux États-Unis

Le National Union of Rail, Maritime & Transport Workers a suspendu les grèves prévues au Royaume-Uni les 30 mars et 1er avril. Cette décision fait suite à de nouvelles discussions entre le syndicat et le Rail Delivery Group dans le cadre d'un conflit de longue date portant sur les salaires, les emplois et les conditions de travail. Le syndicat a déjà réglé son différend avec Network Rail dans le cadre d'un conflit similaire. Un porte-parole du Rail Delivery Group a déclaré : "Nous nous attachons désormais à travailler ensemble de manière constructive à la résolution de ce conflit, ce qui nous permettra de faire ce que nous avons toujours voulu faire : accorder une augmentation de salaire à notre personnel et contribuer à décrocher l'avenir à long terme du chemin de fer en offrant des carrières gratifiantes à tous ceux qui y travaillent."

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Morgan Stanley réduit Informa à 'equal-weight' - objectif de prix 730 pence

JPMorgan relève l'objectif de cours de Prudential à 1 850 (1 750) pence - "surpondérer".

Berenberg réduit l'objectif de cours de Kenmare Resources à 760 (780) pence - "acheter".

ENTREPRISES - FTSE 100

L'éditeur d'éducation Pearson a annoncé la finalisation de l'acquisition de Personnel Decisions Research Institutes, un fournisseur de services d'évaluation de la main-d'œuvre. L'entreprise a déclaré que l'acquisition permettra d'élargir son portefeuille et d'accélérer sa stratégie visant à "saisir de nouvelles opportunités de marché et à accroître sa présence auprès des grands employeurs". PDRI opérera désormais sous la marque PDRI by Pearson et rejoindra la division Assessment & Qualifications de Pearson. L'acquisition a été initialement annoncée en décembre pour une valeur d'entreprise de 190 millions de dollars.

3i a déclaré que sa plus grande société de portefeuille, Action, un détaillant discount basé au Benelux, a connu un excellent début de 2023 dans toutes ses zones géographiques. Au cours des 11 premières semaines de 2023, le chiffre d'affaires net a augmenté de 37 % par rapport à la même période de l'année précédente, pour atteindre 2,09 milliards d'euros. La croissance des ventes à périmètre constant a été de 25 % au cours de cette période. 3i a déclaré qu'Action avait ajouté 23 magasins depuis le début de l'année et qu'elle prévoyait de verser un nouveau dividende aux actionnaires au cours de la dernière semaine de mars.

ENTREPRISES - FTSE 250

Le concessionnaire automobile Inchcape a déclaré qu'il avait réalisé "une nouvelle série de résultats exceptionnels" pour 2022, notant une forte demande de la part des clients après une période prolongée de pénurie d'approvisionnement, ce qui a entraîné une croissance du chiffre d'affaires et du bénéfice. Le bénéfice avant impôt a bondi à 399,7 millions de livres sterling en 2022, contre 181,3 millions de livres sterling en 2021, tandis que le chiffre d'affaires des activités poursuivies a augmenté de 18 %, passant de 6,90 milliards de livres sterling à 8,13 milliards de livres sterling. La société a proposé un dividende final de 21,3 pence, ce qui porterait sa distribution annuelle à 28,8 pence. En 2021, la distribution totale était de 22,5 pence. En ce qui concerne l'avenir, Inchape a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'offre de nouveaux véhicules continue de s'améliorer tout au long de 2023 et soutienne une normalisation des carnets de commande. Elle a ajouté que les transactions réalisées jusqu'à présent en 2023 étaient conformes à ses attentes.

Energean a enregistré un bénéfice annuel en 2022 et a déclaré avoir commencé la nouvelle année de manière positive. La société d'exploration et de production de gaz axée sur la Méditerranée a enregistré un bénéfice avant impôts de 107 millions USD en 2022, contre une perte de 90,7 millions USD l'année précédente. Le chiffre d'affaires de l'année est passé de 497 millions de livres sterling à 737,1 millions de dollars. La production moyenne de la société a augmenté de 0,5 %, passant de 41 000 barils équivalent pétrole par jour à 41 200 barils équivalent pétrole par jour. Elle a expliqué que la production en Israël était inférieure aux prévisions en raison de la phase de mise en service du projet en 2022. Energean a déclaré que le premier trimestre de 2022 a vu la poursuite de la tendance positive de 2022, avec une production de Karish conforme aux attentes. La société a déclaré que pour le reste de l'année 2023, elle présentera le concept de développement de la zone Olympus et augmentera la capacité du FPSO Energean Power. Les prévisions de production pour 2023 sont confirmées entre 131 000 et 158 000 barils équivalent pétrole par jour.

AUTRES ENTREPRISES

La place de marché de l'assurance Lloyd's of London a fait état d'un "résultat de souscription exceptionnel" en 2022, mais a tout de même enregistré une perte avant impôts de 800 millions de livres sterling, contre un bénéfice de 2,3 milliards de livres sterling en 2021. Cela est dû à une perte nette d'investissement de 3,1 milliards de livres sterling, contre un bénéfice de 900 millions de livres sterling. Plus positivement, le bénéfice technique a augmenté de 53 %, passant de 1,7 milliard de GBP à 2,6 millions de GBP, grâce à une hausse de 19 % des primes brutes émises, qui sont passées de 39,2 milliards de GBP à 46,7 milliards de GBP. Le ratio combiné s'est amélioré, passant de 93,5 % à 91,9 % en 2022. Un ratio inférieur à 100 % indique un bénéfice de souscription, donc plus il est bas, mieux c'est. Pour 2023, la Lloyd's of London s'attend à ce que les primes brutes émises atteignent environ 56 milliards de livres sterling, avec un ratio combiné inférieur à 95 %. "C'est un résultat technique exceptionnel qui fait suite à plusieurs années d'amélioration des performances, à un plan complet de numérisation de notre marché, à des progrès réguliers et soutenus en matière de culture et à une action déterminée pour aider notre secteur et la société à gérer les plus grands défis de notre temps", a déclaré le directeur général John Neal.

Cenkos Securities et finnCap se sont mis d'accord sur une fusion de toutes les actions. Cette annonce confirme un rapport de Sky News publié plus tôt dans la journée de jeudi. Les actionnaires de Cenkos et de finnCap détiendront chacun environ la moitié de la société élargie. Les actionnaires de Cenkos recevront 3,19 actions de finnCap pour chaque action de Cenkos, soit 37,13 pence par action. Les actionnaires de Cenkos continueront à recevoir le dividende en espèces de 0,5 pence déclaré au début du mois, ainsi qu'un dividende intérimaire de 3 pence qui sera déclaré après le 30 juin. Le nouveau groupe devrait compter plus de 210 clients. Il sera dirigé par les directeurs généraux actuels de Cenkos et de finnCap, ainsi que par Lisa Gordon, présidente de Cenkos. Les deux sociétés ont déclaré qu'elles s'attendaient à ce que le regroupement leur permette de réaliser d'importantes économies et qu'il leur offrirait de nouvelles possibilités de revenus.

Gulf Keystone Petroleum a déclaré que l'augmentation du prix du pétrole et de la production lui a permis de générer une rentabilité "record" en 2022. L'opérateur de champs pétroliers centré sur l'Irak a enregistré un bénéfice avant impôts de 265,8 millions USD en 2022, contre 163,7 millions USD en 2021. Les recettes pour l'année ont totalisé 460,1 millions USD, contre 301,4 millions USD l'année précédente, le prix moyen réalisé par baril de la société ayant bondi de 49% à 74,1 USD, contre 49,7 USD l'année précédente. La production brute moyenne pour 2022 s'est élevée à 44 202 barils de pétrole par jour, contre 43 440 b/j en 2021, ce qui est conforme aux prévisions annuelles.

