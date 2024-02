Informatica Inc. est une société de gestion de données en nuage pour les entreprises. La société propose une plateforme Intelligent Data Management Cloud (IDMC) basée sur l'intelligence artificielle, qui connecte, gère et unifie les données à travers n'importe quel système hybride multi-cloud, permettant ainsi aux entreprises de faire progresser leurs stratégies de données. La plateforme de la société permet aux entreprises de créer une source unique de vérité pour leurs données, ce qui leur permet de créer des expériences client convaincantes à 360 degrés, d'automatiser les opérations de données dans les processus commerciaux à l'échelle de l'entreprise, tels que la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la planification financière et les opérations, et de fournir à leurs employés un accès régi et sécurisé aux données. La plateforme de l'entreprise consiste également en une gamme de produits interopérables de gestion des données, notamment l'intégration des données, la qualité des données, la gestion des données de référence, les applications 360 pour les clients et les entreprises, le catalogue de données, la place de marché des données, ainsi que la gouvernance et la protection de la vie privée. Son moteur d'IA, CLAIRE, est conçu pour gérer des pétaoctets de méta-données actives.

Secteur Logiciels