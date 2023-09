Informatica Inc. est un éditeur de logiciels. La société fournit une plateforme Intelligent Data Management Cloud (IDMC) alimentée par l'intelligence artificielle (IA), qui connecte, gère et unifie les données à travers n'importe quel système hybride multi-cloud, permettant ainsi aux entreprises de faire progresser leurs stratégies de données. La plateforme de la société permet aux entreprises de créer une source unique de vérité pour leurs données, ce qui leur permet de créer des expériences client convaincantes à 360 degrés, d'automatiser les opérations de données à travers les processus d'affaires à l'échelle de l'entreprise comme la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la planification financière et les opérations, et de fournir un accès aux données régi et sécurisé à leurs employés. Elle permet également à ses clients de poursuivre des stratégies numériques holistiques axées sur les données en accélérant la migration des charges de travail vers le cloud et en permettant de bénéficier de tous les avantages de l'analyse en cloud. Elle propose ses services à des secteurs tels que l'éducation, les services financiers, l'énergie et les services publics, l'administration, les soins de santé, les sciences de la vie et la fabrication.

Secteur Logiciels