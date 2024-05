Information Services Corporation est un fournisseur canadien de services de gestion de registres et d'informations pour les données et les dossiers publics. La société fournit des solutions pour gérer, sécuriser et administrer l'information par le biais de ses segments Opérations de registre, Services et Solutions technologiques. Le secteur des opérations de registre fournit des services de registre et d'information pour le compte de gouvernements et d'organisations du secteur privé. Le segment fournit des services de registre et d'information au nom de la province de la Saskatchewan. En outre, par l'intermédiaire de sa filiale à 100 % Reamined Systems Inc. il fournit des services d'évaluation de l'impôt foncier à la province de l'Ontario et à ses municipalités. Le segment Services fournit des produits et des services qui utilisent les archives et les données publiques pour apporter de la valeur aux clients des secteurs financier et juridique. Le segment des solutions technologiques assure le développement, la fourniture et le soutien de solutions technologiques en matière d'enregistrement (et autres).

Secteur Services immobiliers