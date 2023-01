Les personnes interrogées ont évoqué l'acquisition de nouveaux clients, l’optimisation des coûts et la sous-traitance pour faire face aux pressions économiques

Le développement durable fait son entrée dans la liste des cinq principales priorités des assureurs européens

Trois quarts des responsables du secteur européen de l'assurance affirment que les tensions géopolitiques, l'inflation élevée persistante et la menace de récession amèneront leurs entreprises à accélérer leurs programmes de transformation numérique au cours de l’année à venir, c’est ce que révèle un nouveau sondage d’Information Services Group (ISG) (Nasdaq : III), un cabinet de conseil et de recherche en technologies de premier plan mondial.

Effectué durant le troisième trimestre 2022, le sondage “Pulse Check” d’ISG a interrogé 200 décideurs d'entreprises et experts informatiques dans le secteur européen de l'assurance.

Les compagnies d'assurance en Europe font face à une “tempête parfaite“ – baisse des revenus de primes, augmentation des coûts d'exploitation, concurrence émergente, accroissement des risques liés au climat et cybernétiques et un environnement réglementaire de plus en plus strict –, affirme ISG, les obligeant à accélérer la modification de leurs modèles d'affaires.

« Les compagnies d'assurance investissent massivement dans des modèles d'affaires axés sur le numérique en vue de créer davantage d’opportunités de croissance », a déclaré Anna Medkouri, associée chez ISG en charge du secteur de l’assurance pour la région EMEA. « Les résultats de notre sondage montrent que les assureurs se tournent vers des solutions et partenariats technologiques dans le secteur technologique pour contribuer à atteindre cet objectif – une tendance qui devrait selon nous se poursuivre dans un avenir prévisible. »

Attirer de nouveaux clients, améliorer la fidélisation des clients et optimiser la tarification et la technologie constituent les principales initiatives pour les assureurs, d’après le sondage. Quatre-vingt quatorze pour cent des répondants au sondage ont affirmé que la conquête de nouveaux clients constituera une priorité au cours des deux prochaines années, suivie d’une amélioration de la fidélisation des clients (79 pour cent), d’une amélioration de la tarification des clients (78 pour cent) et du développement de canaux d'affaires numériques (77 pour cent).

Une réduction des coûts et une simplification de l’infrastructure existante est également une priorité pour les assureurs européens, 67 pour cent des personnes interrogées mettant en exergue l’urgence de remplacer les anciens systèmes afin d’être prêts pour affronter l’avenir. De nombreux assureurs retirent du service d’anciens systèmes, rationalisent leurs portefeuilles d'applications, simplifient grandement leurs produits et migrent des charges de travail et systèmes vers des solutions et plateformes numériques basées sur le Cloud.

Près de six répondants sur 10 (59 pour cent) cherchent activement à effectuer une consolidation de leurs fournisseurs afin d’améliorer leurs performances, et 74 pour cent ont affirmé qu’ils augmenteront la sous-traitance dans le but de créer de la valeur, de gagner en agilité et de réduire les coûts, en élargissant l’étendue de la sous-traitance afin de couvrir les processus métiers les plus importants comme la souscription, le règlement des sinistres et les accords d'administration tiers.

« Les assureurs se tournent vers des prestataires spécialisés pour les aider à mettre à niveau leurs anciens écosystèmes technologiques, qui entravent leur capacité à affronter la concurrence des disrupteurs et des fournisseurs d'assurance nés avec le Cloud », a déclaré Mme Medkouri. « Les trois prochaines années seront cruciales pour les compagnies d'assurance alors que davantage de technologie pénètre la chaîne de valeur et que les clients attendent des expériences avancées sur le plan numérique. »

Pour la première fois dans cette série de sondages, le développement durable figure parmi les cinq grandes priorités des compagnies d'assurance.

« Les assureurs européens mettent en œuvre des stratégies ESG et mobilisent des investissements technologiques et des alliances stratégiques afin de minimiser l’impact du changement climatique, d’améliorer leur réputation et d’accroître la valeur pour leurs actionnaires », a affirmé Mme Medkouri.

Quatre assureurs sur cinq déclarent avoir des plans pour tirer parti du monde émergent du Métavers et du Web 3.0. Toutefois, d’après le sondage, l'ampleur de cet investissement devrait rester réduite au cours des prochaines années.

Le rapport “Pulse Check – State of European Insurance Industry 2022” d’ISG peut être téléchargé sur ce site Internet.

