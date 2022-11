En France, les agences et entreprises sollicitent le cloud souverain et les hyperscalers, selon ISG Provider LensTM

Le rapport révèle que les réglementations strictes sur la protection des données stimulent l'intérêt à la fois pour les datacenters locaux et pour le cloud hybride, selon des usages bien délimités.

Un nombre croissant d'entreprises en France cherchent à adopter le cloud souverain, tendance renforcée par l’enjeu de protection des données dans l'ensemble de l'Union européenne. En France, elle fait l'objet d'une poussée encore plus importante dans le cadre des réglementations strictes du gouvernement. C’est ce que révèle le nouveau rapport publié par Information Services Group (ISG) (Nasdaq : III), cabinet de conseil et de recherche mondial spécialiste des technologies.

Le rapport ‘ISG Provider Lens™ Next-Gen Private/Hybrid Cloud - Data Center Services & Solutions pour le marché Français le cloud souverain, conçu pour améliorer la sécurité et la transparence des données fournies par les fournisseurs de services qui les hébergent, et in fine mieux protéger les données des utilisateurs finaux, devraient avoir des effets considérables en France.

Selon le rapport, les entreprises sondées attendent des institutions publiques et des entreprises des secteurs jugés essentiels par le gouvernement français qu’elles les mettent en œuvre.

« L'essor du cloud souverain pourrait avoir un effet majeur sur la façon dont les données sont stockées, gérées et transférées par les agences et les entreprises françaises », a déclaré Lyonel Roüast, Partner et Président d’ISG pour la région SEMEA. « Les fournisseurs de services opérant en France s'associent désormais à d'autres fournisseurs pour protéger la souveraineté des données de leurs clients. »

Selon ISG, le cloud souverain peut redessiner la relation entre les data centers détenus ou externalisés par une institution publique - ou une entreprise impliquée dans les infrastructures critiques - et un autre datacenter détenu ou externalisé par une entreprise qui subit moins de restrictions de sécurité.

Si le besoin de cloud souverain peut être une raison légitime pour que les fournisseurs français hébergent des données critiques, d’autres défis s’imposent. En effet, une grande partie de l'infrastructure européenne des hyperscalers appartient à des sociétés non-européennes, telles que AWS, Google et Microsoft. Plusieurs fournisseurs français se sont associés à ces hyperscalers pour développer leurs offres de cloud souverain, indique le rapport ISG Provider Lens.

Selon ISG, le cloud souverain contribuera à la montée en puissance d’une autre tendance majeure en France, dans laquelle davantage d'organisations adoptent des environnements hybrides et multicloud. Celles qui ont besoin d'un cloud souverain préserveront certaines données dans des datacenters locaux pour se conformer à la réglementation française, et délimiteront leurs environnements multicloud par des ‘lignes de démarcation numériques’.

Le développement durable est un autre facteur qui motive les stratégies de cloud computing des entreprises françaises. Plusieurs organisations préfèrent externaliser leurs datacenters auprès de fournisseurs qui utilisent des énergies renouvelables et s'engagent à respecter la neutralité carbone, indique ISG. Tout comme le cloud souverain, cette tendance favorise les fournisseurs français qui comprennent les normes locales et intègrent les sources d'énergie renouvelables.

Le rapport souligne également d'autres tendances en matière du cloud privé et hybride en France, notamment la diversification des centres de colocation au-delà de Paris, et la croissance de l'edge computing, soutenue par le gouvernement français.

Le rapport 2022 ISG Provider Lens™ Next-Gen Private/Hybrid Cloud - Data Center Solutions & Services dédié au marché français évalue les capacités de 43 prestataires dans quatre quadrants : Services managés pour les grandes entreprises, Services managés pour les ETIs, Hébergement managé et Services de colocation.

Le rapport désigne Accenture, Atos, Kyndryl et Sopra Steria leaders dans deux quadrants. Il désigne Capgemini, Cloudreach, Equinix, Infosys, Interxion (Digital Realty), Orange Business Services, OVHCloud et TCS leaders dans un quadrant chacun.

En outre, Scaleway et Sopra Steria ont été nommées entreprise « Rising Star » avec des « portefeuilles prometteurs » et un « potentiel futur élevé » selon la définition d’ISG - dans un quadrant chacune.

Le rapport 2022 ISG Provider Lens™ Next-Gen Private/Hybrid Cloud - Data Center Solutions & Services sur le marché français est disponible pour les abonnés ou pour un achat unique sur cette page web.

