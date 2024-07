Les fournisseurs sont bien préparés pour aider les entreprises à se conformer à certaines nouvelles réglementations, mais restent déficients dans d'autres domaines, selon le rapport ISG Provider Lens™.

Les entreprises du marché français réévaluent leurs priorités et passent d'une stratégie " cloud first " à une stratégie " cloud right ", selon un nouveau rapport de recherche publié aujourd'hui par Information Services Group (ISG) (Nasdaq : III), l'un des principaux cabinets mondiaux de recherche et de conseil en technologie.

Le rapport 2024 ISG Provider Lens™ Private/Hybrid Cloud - Data Center Services pour la France constate que les entreprises de ce pays jettent un second regard sur leurs architectures de cloud hybride dans le but de migrer les activités vers une plateforme plus efficace au lieu de tout transférer au même endroit. Cette nouvelle approche met en balance les avantages respectifs des clouds privés et publics, prend en compte les frais de licence et les coûts de modernisation ainsi que les réglementations relatives aux données de santé, à la confidentialité et à la souveraineté des données, indique le rapport d'ISG.

Il ne s'agit plus d'une stratégie du type "soit l'un, soit l'autre", a déclaré Julien Escribe, associé et directeur d'ISG SEMEA, basé à Paris. "Les entreprises travaillent avec les fournisseurs pour trouver la meilleure combinaison entre l'hébergement géré, l'infrastructure partagée et dédiée, le cloud privé et deux à quatre fournisseurs de cloud public.

Une architecture de nuage hybride devrait faciliter la migration des charges de travail entre les centres de données en utilisant des liens de réseau à haute capacité qui offrent une faible latence, selon le rapport d'ISG. L'architecture résultante devrait permettre la distribution des applications entre les différents centres de données tout en gérant les coûts opérationnels et en se conformant aux réglementations, selon le rapport.

Pour les entreprises du secteur de la santé, les fournisseurs de services peuvent proposer une certification Hébergeur de Données de Santé (HDS) et peuvent conseiller les clients sur l'endroit où stocker les données des patients en conformité avec les réglementations, indique le rapport d'ISG. En outre, un nombre croissant de prestataires se conforment désormais aux normes définies par la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), un organisme administratif français indépendant chargé de veiller au respect de la loi sur la protection de la vie privée lors de la collecte, du stockage et de l'utilisation des données personnelles, indique le rapport.

D'autre part, la complexité de la mise en conformité avec les réglementations françaises strictes en matière de souveraineté des données s'est avérée être un plus grand défi, selon le rapport d'ISG. Selon le rapport, seuls quelques fournisseurs de centres de données peuvent offrir les certifications SecNumCloud délivrées par l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

" Les entreprises de taille moyenne en France ne ressentent pas le même sentiment d'urgence à évoluer vers la souveraineté des données ", a déclaré Jan Erik Aase, partenaire et leader mondial, ISG Provider Lens Research. "Ces entreprises se concentrent davantage sur les coûts et les performances, ce qui leur permet d'adopter des architectures multicloud et des infrastructures hybrides conçues plus librement."

Le rapport examine également les défis auxquels le secteur financier est confronté alors que de nouvelles règles plus strictes en matière de protection, de détection, de confinement, de récupération et de réparation des incidents liés aux technologies de l'information devraient entrer en vigueur en janvier 2025.

Pour en savoir plus sur les défis liés aux services cloud et data center privés/hybrides auxquels sont confrontées les entreprises en France, notamment la recherche de sources d'énergie propres et le développement d'une stratégie GenAI, ainsi que les conseils d'ISG pour les relever, consultez le briefing ISG Provider Lens™ Focal Points ici.

Le rapport 2024 ISG Provider Lens™ Private/Hybrid Cloud - Data Center Services pour la France évalue les capacités de 50 fournisseurs à travers quatre quadrants : Services infogérés pour les grands comptes, Services infogérés pour le marché intermédiaire, Hébergement infogéré et Services de colocation.

Le rapport désigne Orange Business comme leader dans les quatre quadrants, tandis qu'Atos, Cloud Temple, Kyndryl et Sopra Steria sont désignés comme leaders dans deux quadrants chacun. Accenture, Capgemini, Cheops Technology, Claranet, Cogent, DATA4, Digital Realty, DXC Technology, Ecritel, Equinix, OVHcloud, ScaleSquad, Scaleway, SCC et Wipro sont désignés comme leaders dans un quadrant chacun.

En outre, Constellation, Etix Everywhere et HCLTech sont désignées comme des "Rising Stars" (étoiles montantes), c'est-à-dire des entreprises dotées d'un "portefeuille prometteur" et d'un "fort potentiel d'avenir" selon la définition de l'ISG, dans un quadrant chacune.

Dans le domaine de l'expérience client, Green est nommé l'acteur mondial ISG CX Star Performer pour 2024 parmi les partenaires Private/Hybrid Cloud - Data Center Services. Green a obtenu les meilleurs scores de satisfaction client dans l'enquête Voice of the Customer d'ISG, qui fait partie du programme ISG Star of Excellence™, la première reconnaissance de la qualité pour l'industrie des technologies et des services aux entreprises.

Une version personnalisée du rapport est disponible auprès d'Orange Business.

Le rapport 2024 ISG Provider Lens™ Private/Hybrid Cloud - Data Center Services pour la France est disponible pour les abonnés ou pour un achat unique sur cette page web.

