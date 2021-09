ISG Provider Lens™ : les entreprises du marché français à l'affût des services de cybersécurité pour protéger leurs informations et leur identité

Le rapport ISG Provider Lens™ révèle que les entreprises du marché français adoptent massivement les produits et services proposés par les fournisseurs en la matière.

Les entreprises du marché français investissent dans la cybersécurité pour se conformer aux réglementations relatives à la protection des données personnelles, la prévention des failles et des échecs d'audit. Les Dirigeants s'intéressant de plus près aux problématiques liées à la sécurité, selon le nouveau rapport publié aujourd'hui par Information Services Group (ISG) (Nasdaq : III), cabinet de conseil et de recherche mondial spécialiste des technologies.

Le rapport ISG Provider Lens™ Cybersécurité 2021 - Solutions & Services sur le marché français indique que de nombreuses entreprises du marché français recherchent des fournisseurs capables de les aider à passer d'une posture de cybersécurité statique à une posture dynamique. La multiplicité des services cloud présents dans un grand nombre d’entreprises a complexifié la protection des données, et les ransomwares se sont imposés comme une menace majeure dans le pays.

Outre les escroqueries financières et la course vers le cloud, la pandémie de COVID-19 a créé des défis pour les entreprises du marché français, qui cherchent à protéger leurs données, indique Lyonel Roüast, Partner et President d’ISG pour l’Europe du Sud, le Moyen Orient et l’Afrique. « Les entreprises du marché français ont fait de l'accès à distance pour les employés, les services de collaboration et la continuité des activités des priorités absolue » a-t-il déclaré. « Les entreprises doivent consacrer davantage de budget à la sécurisation des données et des utilisateurs finaux pour protéger leur marque. »

Le rapport révèle également que les entreprises du marché français adoptent des technologies de gestion des identités et des accès car elles constatent la fragilisation des périmètres de sécurité traditionnels. Elles considèrent les services de gestion d’identités et d’accès (IAM) comme la base d'un nouveau dispositif de sécurité zero trust.

Selon le rapport, les fournisseurs déplacent l'IAM sur site vers le cloud, alors que son adoption ne cesse de croître. Quant aux clients, ils réclament des modèles de facturation par répartition ou un IAM-as-a-service, également connu sous le nom d'Identity-as-a-Service (IDaaS). Les produits du portage développés pour être exécutés sur site vers le cloud exigent de nouveaux investissements de la part des entreprises, mais les fournisseurs proposent désormais des produits IAM cloud natifs à des prix compétitifs.

Le rapport indique également que entreprises du marché français adoptent des services avancés de protection, de détection et de réponse aux menaces qui pèsent sur les terminaux, afin de protéger les collaborateurs, exerçant massivement en télétravail. En sus des menaces externes, la combinaison de vieilles technologies et l'explosion du nombre de points d'accès à Internet sont source de complexité et d'erreurs de configuration. De nombreuses entreprises du marché français considèrent les services de protection des points d’accès comme un moyen de surveiller en permanence tous les terminaux et d’obtenir une visibilité exhaustive.

En outre, les solutions de back-up et de sécurité des données représentent, selon l’IPL, un marché mature en France. Les réglementations strictes sur la protection de la vie privée, notamment le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'UE, ont poussé les entreprises du marché français à adopter ces technologies.

Enfin, le manque de compétences en matière de cybersécurité, constaté dans le monde entier, crée une activité florissante pour les fournisseurs de services de sécurité managés en France. Le rapport prévoit d’ailleurs une croissance significative de l’utilisation des services de conseil en sécurité dans les deux prochaines années.

Le rapport ISG Provider Lens™ Cybersécurité 2021 - Solutions & Services dédié au marché français évalue les capacités de 83 fournisseurs dans sept quadrants : Gestion des identités et des accès ; Prévention des fuites/pertes de données et sécurité des données; Protection, détection et réponse aux menaces avancées sur les points finaux; Services de sécurité technique ; Services de sécurité stratégique ; Services de MSP pour les grands comptes et Services de MSP pour les clients du mid-market

Le rapport désigne IBM leader dans cinq quadrants et Atos, Capgemini, NTT et Orange Cyberdefense comme leaders dans quatre autres. Accenture, Broadcom, Microsoft, Thales, Trend Micro et Wipro ont été nommées leaders dans deux quadrants, tandis que Check Point, Computacenter, CrowdStrike, Deloitte, EY, Forcepoint, Intrinsec, Kaspersky, Kudelski Security, McAfee, Okta, OpenText, Ping Identity, PwC, SailPoint, Sophos, Sopra Steria, Varonis, Verizon, VMware Carbon Black et WALLIX sont leaders dans un quadrant.

En outre, CyberProof a été nommée entreprise « Rising Star » avec des « portefeuilles prometteurs » et un « potentiel futur élevé » selon la définition d’ISG - dans trois quadrants. Cybereason, Deloitte, Digital Guardian et IN Groupe (Nexus) ont aussi été désignées Rising Stars dans un quadrant.

Des versions personnalisées du rapport sont disponibles depuis les sites web de Orange Cyberdefense (entité de Orange Business Services), Sopra Steria et UST/CyberProof.

Le rapport 2021 ISG Provider Lens™ Cybersécurité - Solutions & Services sur le marché français 2021 est disponible pour les abonnés ou pour un achat unique sur cette page web.

