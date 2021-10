ISG Provider Lens™ : les partenaires SAP mettent leur expertise au service des entreprises en France, préoccupées par l'implémentation de S/4HANA

Le rapport ISG Provider Lens™ révèle que le marché français de niche spécialisé dans les produits SAP continue d'adopter S/4HANA. Les bouleversements liés à la pandémie nourrissent l'intérêt pour la transformation numérique.

Malgré l’inquiétude de certaines entreprises en France quant à la durée des projets de migration vers SAP S/4HANA, qui peut prendre plusieurs années, les entreprises en France poursuivent leurs migrations vers SAP S/4HANA. C’est ce que révèle le nouveau rapport publié par Information Services Group (ISG) (Nasdaq : III), cabinet de conseil et de recherche mondial spécialiste des technologies.

Le rapport ISG Provider Lens™ ‘SAP HANA Ecosystem Services 2021 - Marché Français’ indique que la plupart des entreprises du marché préfèrent adapter les produits SAP à leurs besoins plutôt que de s'adapter aux processus SAP, rendant les migrations vers SAP S/4HANA relativement complexes. Selon le rapport, les organisations qui ne connaissent pas les outils d'automatisation permettant d'accélérer les migrations vers SAP craignent que le processus ne prenne trop de temps.

« Les entreprises françaises qui se tournent vers les partenaires SAP disposant d'une accréditation plus étendue ont accès à des outils et des frameworks qui simplifient les projets S/4HANA.», a déclaré Lyonel Roüast, Partner et Président d’ISG pour l’Europe du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. « Grâce aux dernières technologies, les mises à jour et les nouvelles implémentations deviennent plus rapides et moins coûteuses. »

Les conséquences économiques de la crise COVID-19 ont ralenti les projets SAP S/4HANA en France en 2020. Cependant, les changements causés par la pandémie, notamment la nécessité du télétravail et de la digitalisation des canaux de distribution pour les clients, ont confirmé le besoin de poursuivre la transformation numérique et de développer des services numériques, indique ISG.

Le marché SAP en France est un marché de niche, dominé par les grandes entreprises qui peuvent supporter le coût relativement élevé des implémentations SAP, précise le rapport. Les entreprises choisissant les solutions SAP les adaptent étroitement à leurs besoins commerciaux, utilisant entre 50 et 80 % des fonctions standard des solutions. Il existe un vaste écosystème d'applications intégré aux modules SAP classiques tels que la comptabilité financière, les ventes et la distribution et les ressources humaines. Selon ISG, la SAP Business Technology Platform (SAP BTP), proposée sous forme de logiciel as a Service (SaaS), s'adresse principalement aux entreprises de taille moyenne en France et ne s'est pas imposée de manière significative.

SAP France compte environ 1 400 employés et génère un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros en 2020, sur un chiffre d'affaires total de 12 milliards d'euros pour la région EMEA, indique le rapport. Les intégrateurs de systèmes SAP en France ont des équipes plus réduites qu’en Allemagne, avec 10 à 30 consultants en moyenne par projet. Les fournisseurs s'associent souvent à d'autres fournisseurs d'ERP en plus de SAP.

Selon le rapport, les entreprises ont tendance à n'accepter les changements que s'ils n’ont que peu d’incidence et s'ils ont été adaptés aux processus existants, ce qui constitue un défi commun pour la mise en œuvre de SAP ERP en France. Ainsi, toute migration SAP nécessite de solides initiatives de gestion du changement. Le fait que la migration vers SAP S/4HANA entraîne des coûts de maintenance et d'exploitation importants, sans garantir un retour sur investissement du projet SAP lui-même, peut constituer un défi supplémentaire.

***

Le rapport ISG Provider Lens™ SAP HANA Ecosystem Services 2021 dédié au marché français évalue les capacités de 30 prestataires dans quatre quadrants : Transformation du système SAP S/4HANA ; services d'application managés pour SAP ERP ; plateforme technologique de gestion SAP et technologies intelligentes, et services cloud managés pour SAP HANA.

Le rapport désigne Accenture, Atos, Capgemini et T-Systems leaders dans quatre quadrants. Il désigne Infosys leader dans trois quadrants, DXC et TCS en tant que leaders dans deux quadrants, et IBM et oXya comme leaders dans un quadrant chacun.

Des versions personnalisées du rapport sont disponibles depuis les sites web de Capgemini, Infosys et T-Systems.

Le rapport ISG Provider Lens™ SAP HANA Ecosystem Services sur le marché français 2021 est disponible pour les abonnés ou pour un achat unique sur cette page web.

***

À propos des rapports ISG Provider Lens™

La série d'études ISG Provider Lens™ Quadrant est la seule évaluation de fournisseurs de services à associer une analyse du marché et une recherche empiriques axées sur les données avec l'expérience et les observations du monde réel par l'équipe de conseil d'ISG. Les entreprises trouveront une multitude de données détaillées et d'analyses de marché pour les aider à orienter leur sélection de partenaires en sous-traitance appropriés, tandis que les conseillers ISG utilisent les rapports pour valider leurs propres connaissances du marché et formuler des recommandations aux entreprises clientes d'ISG. L'étude porte actuellement sur les fournisseurs qui proposent leurs services à l'échelle mondiale, en Europe et en Amérique latine, ainsi qu'aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, dans les pays nordiques, au Brésil et en Australie/Nouvelle-Zélande, d'autres marchés devant être ajoutés à l'avenir. Pour tout complément d'information sur les recherches ISG Provider Lens, veuillez consulter cette page Web.

La série de recherches complémentaires représentée par les rapports ISG Provider Lens Archetype offrent une première évaluation en son genre des fournisseurs du point de vue d'acheteurs spécifiques.

À propos d'ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq : III) est un cabinet mondial de conseil et de recherche en technologie de premier plan. Partenaire commercial de confiance de plus de 700 clients, y compris plus de 75 des 100 plus importantes entreprises du monde, ISG s'est engagé à aider les entreprises, les organisations du secteur public ainsi que les fournisseurs de services et technologies à atteindre l'excellence opérationnelle et à bénéficier d'une croissance plus rapide. Le cabinet est spécialisé dans les services de transformation numérique, comprenant les analyses du cloud, des données et de l'autonomisation ; les conseils en sourcing ; les services de gestion des risques et de la gouvernance ; les services d'opérateurs réseau ; la conception de stratégies et d'opérations ; la gestion du changement ; la connaissance du marché, ainsi que la recherche et l'analyse des technologies. Fondé en 2006, et basé à Stamford, dans le Connecticut (États-Unis), ISG emploie plus de 1 300 professionnels aptes au numérique opérant dans plus de 20 pays ; une équipe mondiale connue pour sa réflexion innovante, son influence sur le marché, son expertise approfondie de la technologie et du secteur, ainsi que ses capacités de classe mondiale en termes de recherche et d'analyse basées sur les données de places de marché les plus complètes de l'industrie.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.isg-one.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20211001005092/fr/