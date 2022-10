L'Europe adopte les outils natifs du cloud à mesure que le marché arrive à maturité

Les conteneurs continuent de gagner en popularité, les fournisseurs de services aidant les entreprises à relever les défis liés à la migration et aux opérations, selon le rapport ISG Provider Lens™

Les entreprises européennes développent une meilleure compréhension des technologies natives du cloud et les adoptent un peu plus rapidement que les entreprises américaines, selon un nouveau rapport de recherche publié aujourd’hui par Information Services Group (ISG) (Nasdaq:III), cabinet de conseil et leader mondial de la recherche technologique.

Le rapport 2022 ISG Provider Lens™ sur les services et solutions cloud natives pour l’Europe constate une utilisation généralisée et croissante des conteneurs et de l’orchestration Kubernetes tandis même que le marché passe d’un boom de battage médiatique et de croissance à une phase plus mature. Les entreprises européennes s’efforcent désormais d’étendre leurs déploiements natifs du cloud, qui résident de plus en plus dans des environnements multi-cloud.

« Alors que les entreprises poursuivent des stratégies cloud natives, beaucoup exploitent les atouts de différents clouds publics, ainsi que des environnements sur site et en périphérie », déclare Bernie Hoecker, partenaire, transformation du cloud d’entreprise chez ISG. « Cela peut rendre leurs architectures encore plus complexes, mais les aide à éviter une dette technique ou un blocage. »

Les entreprises sont de plus en plus familiarisées avec les avantages et les défis des technologies natives du cloud. Selon ISG, la migration d’applications héritées vers des microarchitectures distribuées basées sur des conteneurs dans le cloud peut donner aux entreprises des temps de cycle plus rapides pour les nouveaux logiciels et une meilleure évolutivité pour répondre à la demande fluctuante, ainsi qu’une intégration plus fluide dans les pipelines logiciels DevOps. Cependant, une approche native du cloud nécessite également de nouvelles compétences, de nouveaux outils de sécurité et les moyens de suivre et de surveiller les composants logiciels largement distribués.

Selon le rapport, en Europe, de récentes enquêtes sectorielles indiquent qu’environ les trois quarts des développeurs back-end ont utilisé des conteneurs en 2021. Cependant, de nombreuses entreprises européennes ont encore besoin d’aide pour faire évoluer les technologies cloud natives dans leurs environnements informatiques. Un nombre croissant de prestataires de services proposent des usines de migration de conteneurs ainsi que des conseils et une assistance « Jour 2 » pour faciliter la transition.

ISG explique que les stratégies natives du cloud en Europe se heurtent souvent à l’évolution des exigences de souveraineté et de résidence des données qui affectent l’endroit où les données peuvent se déplacer dans les architectures d’applications distribuées. Les prestataires développent des outils spécifiques pour relever ce défi. La durabilité est également un problème croissant.

« De nombreuses entreprises européennes ont désormais besoin d’outils d’observabilité natifs du cloud pour mesurer l’impact environnemental de leurs opérations », déclare Jan Erik Aase, partenaire et leader mondial chez ISG Provider Lens Research. « Cela rend l’observabilité encore plus complexe. »

Le rapport explore également d’autres tendances mondiales et européennes liées au cloud, notamment le plafonnement de la demande d’architectures sans serveur et l’importance croissante des solutions de pointe et des logiciels et normes open source.

Le rapport 2022 ISG Provider Lens™ sur les services et solutions cloud natives pour l’Europe évalue les capacités de 65 prestataires sur cinq quadrants : services de conteneurs gérés, solutions de plateforme de conteneurs, plateformes cloud natives hyperscaler, solutions d’observabilité natives du cloud et plateformes de sécurité natives du cloud.

Le rapport désigne VMware comme leader dans trois quadrants et Dynatrace et Sysdig comme leaders dans deux quadrants chacun. Il nomme Accenture, AWS, Capgemini, Cognizant, Computacenter, Datadog, DXC, Google, HCL, HPE, Microsoft Azure, Mirantis, New Relic, OVHcloud, Palo Alto Networks, SUSE Rancher, Red Hat, Splunk et Wipro comme leaders dans un quadrant chaque.

Une version personnalisée du rapport est disponible auprès de Dynatrace.

Le rapport 2022 ISG Provider Lens™ sur les services et solutions cloud natives pour l’Europe est disponible pour les abonnés ou pour un achat unique sur cette page Web.

À propos de l’étude ISG Provider Lens™

La série de recherches ISG Provider Lens™ Quadrant est la seule évaluation de prestataire de services de ce type à combiner une recherche empirique et une analyse de marché axées sur les données avec l’expérience et les observations du monde réel de l’équipe de conseil mondiale d’ISG. Les entreprises trouveront une multitude de données détaillées et d’analyses de marché pour les aider à sélectionner les partenaires d’approvisionnement appropriés, tandis que les conseillers d’ISG utiliseront les rapports pour valider leur propre connaissance du marché et faire des recommandations aux entreprises clientes d’ISG. La recherche couvre actuellement les fournisseurs offrant leurs services dans le monde entier, à travers l’Europe, ainsi qu’aux États-Unis, au Canada, au Brésil, au Royaume-Uni, en France, au Benelux, en Allemagne, en Suisse, dans les pays nordiques, en Australie et Singapour/Malaisie, avec des marchés supplémentaires à venir prochainement. Pour plus d’informations sur la recherche ISG Provider Lens, rendez-vous sur cette page Web.

Une série d’études complémentaires, les rapports ISG Provider Lens Archetype, propose une évaluation inédite des fournisseurs en partant du point de vue de différents types d’acheteurs spécifiques.

À propos d’ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq:III) est un cabinet de conseil et leader mondial de la recherche technologique. Partenaire commercial de confiance de plus de 800 clients, dont plus de 75 des 100 plus grandes entreprises mondiales, ISG s’engage à aider les entreprises, les organisations du secteur public et les fournisseurs de services et de technologies à atteindre l’excellence opérationnelle et une croissance plus rapide. L’entreprise est spécialisée dans les services de transformation numérique, y compris l’automatisation, le cloud et l’analyse de données ; conseil en approvisionnement ; services gérés de gouvernance et de gestion des risques ; services d’opérateur réseau ; conception de stratégie et d’opérations ; gestion du changement ; intelligence de marché et recherche et analyse de technologie. Fondée en 2006 et basée à Stamford, dans le Connecticut, ISG emploie plus de 1 300 professionnels du numérique dans plus de 20 pays, une équipe mondiale reconnue pour son esprit d’innovation, son influence sur le marché, son expertise approfondie du secteur et de la technologie, ainsi que ses capacités de recherche et d’analyse de classe mondiale fondées sur les données les plus complètes du marché. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.isg-one.com.

