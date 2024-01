Les fournisseurs de services peuvent aider les entreprises à mettre à niveau leur infrastructure existante pour tirer pleinement parti de l’analyse des données à l’échelle de l’entreprise, selon le rapport ISG Provider Lens™

Les initiatives d’analyse des données dans l’ensemble de l’Union européenne jettent les bases de transformations commerciales et numériques complètes, selon un nouveau rapport de recherche publié aujourd’hui par Information Services Group (ISG) (Nasdaq : III), cabinet de conseil et leader mondial de la recherche technologique.

Le rapport 2023 ISG Provider Lens™ Analytics Services pour l’Europe constate que le marché des services d’analyse des données en Europe gagne du terrain. La demande est tirée par les entreprises européennes reconnaissant la nécessité d’adopter des analyses des données à l’échelle de l’entreprise. Ces entreprises adoptent des technologies de pointe, se désintéressent des systèmes existants et instillent un état d’esprit et une culture numérique globale au sein de l’entreprise, selon le rapport d’ISG.

« Les entreprises européennes sont confrontées à des défis importants qui les obligent à adopter un état d’esprit et une culture de l’innovation qui les poussent considérablement à investir dans les capacités numériques, l’analyse des données et l’IA », déclare Dorotea Baljević, responsable de l’analyse des données chez ISG pour la région EMEA. « Les fournisseurs peuvent les aider à faire évoluer leur approche à un temps de cycle considérablement réduit. »

L’analyse des données d’entreprise nécessite un important investissement dans la mise à niveau de l’infrastructure existante, selon le rapport d’ISG. Cela implique une ingénierie et une intégration minutieuses des données, une planification méticuleuse et une expertise technique afin de s’assurer que l’infrastructure mise à niveau prend en charge toutes les fonctionnalités des outils d’analyse des données et fournit la base nécessaire à la prise de décision fondée sur les données.

L’utilisation de données historiques et de tendances pour prévoir les besoins futurs en matière d’infrastructure et les coûts associés peut contribuer à améliorer la budgétisation et la planification, selon le rapport.

« Les directeurs du numérique recherchent des solutions pour les aider à hiérarchiser les initiatives centrées sur les données et à les aligner sur les objectifs commerciaux de l’entreprise », déclare Jan Erik Aase, partenaire et leader mondial d’ISG Provider Lens Research. « Les fournisseurs de services peuvent doter les entreprises des bases nécessaires pour construire une stratégie d’IA robuste en utilisant leurs actifs de propriété intellectuelle tels que des accélérateurs, cadres de travail et plateformes basés sur des technologies numériques telles que l’IA/ML, l’apprentissage profond, le NLP et la vision par ordinateur. »

Le rapport examine également comment les entreprises adoptent activement des approches de data fabric et de data mesh dans le cadre d’un changement stratégique vers des architectures de données plus décentralisées et évolutives.

Le rapport 2023 ISG Provider Lens™ Analytics Services pour l’Europe évalue les capacités de 61 fournisseurs à travers huit quadrants : Services de science des données – Grand marché, services de science des données – Marché intermédiaire, services de science des données – Spécialiste, services d’ingénierie des données – Grand marché, services d’ingénierie des données – Marché intermédiaire, services d’ingénierie des données – Spécialiste, services de gestion des données – Grand marché et services de gestion des données – Marché intermédiaire.

Le rapport désigne Accenture, Capgemini, Cognizant, Deloitte, HARMAN Digital Transformation Solutions, HCLTech, Infosys, Mphasis, Orange Business, Persistent Systems, TCS, Tech Mahindra, Virtusa et Wipro comme leaders dans trois quadrants chacun, tandis qu’Alexander Thamm, Fractal, Hexaware, Quantiphi, Reply, Tiger Analytics et Tredence sont désignés comme leaders dans deux quadrants chacun. CGI est désigné comme leader dans un quadrant.

En outre, NTT Data est nommée Rising Star, soit une entreprise avec un « portefeuille prometteur » et un « potentiel futur élevé » selon la définition d’ISG, dans trois quadrants, tandis qu’ITC Infotech et MathCo sont nommés Rising Stars dans deux quadrants chacun.

