À l’heure où il devient de plus en plus urgent de relever les défis mondiaux, le développement durable et les critères ESG apparaissent comme des cadres essentiels pour susciter des changements positifs, indique le rapport ISG Provider Lens™

Les préoccupations croissantes des consommateurs et les mandats ambitieux des gouvernements devraient entraîner une forte augmentation de la demande pour les solutions de développement durable et d’ESG en Europe, selon un nouveau rapport de recherche publié aujourd’hui par Information Services Group (ISG) (Nasdaq : III), l’un des principaux cabinets mondiaux de recherche et de conseil en technologie.

Le rapport « 2023 ISG Provider Lens™ Sustainability and ESG report for Europe » constate que le marché mondial des solutions et services en matière de développement durable et d'ESG qui s’élevait à environ 50 milliards EUR en 2022, devrait passer à plus de 100 milliards EUR d’ici à 2030.

« Les entreprises reconnaissent de plus en plus l’importance de la durabilité pour gagner la confiance et la fidélité des consommateurs soucieux de l’environnement », a déclaré Andreas Fahr, associé d’ISG en Europe. « Avec l’aide de prestataires de services, les entreprises trouvent des moyens d’accroître leurs efforts en matière de développement durable, et de communiquer à leur sujet de manière transparente. »

Selon le rapport d’ISG, l’escalade rapide des coûts de l’énergie en Europe a obligé de nombreuses organisations à réduire leur consommation, ce qui a été pour elles l’occasion d’entamer des efforts de décarbonation. La fiabilité et la sécurité de l’approvisionnement en énergie font l’objet d’une attention accrue, créant un marché fertile pour les solutions numériques qui aident à gérer les infrastructures et la consommation d’énergie.

Toujours selon le rapport d’ISG, lorsqu’il s’agit de définir le rôle de la durabilité dans la construction de la croissance économique du futur, l’Union européenne a envoyé un message clair aux investisseurs et aux prestataires de services. Le pacte vert pour l’Europe est un programme complet lancé par la Commission européenne dans le but de rendre l’UE neutre en carbone d’ici à 2050. Le rapport d’ISG note que ce programme prévoit plus de 1 000 milliards d’euros d’investissements d'ici à 2030 dans les énergies renouvelables, les mesures d’efficacité énergétique et d’autres domaines.

D'ici à 2026, plus de 60 % des entreprises de l’UE devront commencer à communiquer en externe certaines données relatives au développement durable et aux critères ESG dans des formats spécifiques. Et étant donné que les services numériques joueront un rôle essentiel dans cette transformation, une partie de ce financement ira aux prestataires de ce type de services, indique le rapport d’ISG.

« La conscience environnementale et sociale élevée de l’Europe fait de cette région le foyer de certaines des organisations les plus ambitieuses en matière de durabilité », a déclaré Jan Erik Aase, associé et responsable mondial, ISG Provider Lens Research. « De nombreuses entreprises vont au-delà de la conformité réglementaire, et cherchent à obtenir des primes de durabilité ainsi qu’à se différencier pour obtenir des résultats financiers plus solides. »

Le rapport examine également comment les services de notation et d’étalonnage jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre des initiatives ESG en permettant d’obtenir des évaluations normalisées.

Le rapport « 2023 ISG Provider Lens™ Sustainability and ESG report for Europe » évalue les capacités de 106 fournisseurs à travers cinq quadrants : Services de stratégie et d’habilitation, Solutions technologiques et services de mise en œuvre - Informatique, Solutions technologiques et services de mise en œuvre – Technologie opérationnelle, Plateformes de données et services gérés, et Services de notation et d’analyse comparative.

Le rapport désigne les entreprises Accenture, Cognizant, HCLTech, IBM, Infosys, TCS et Wipro comme des leaders dans quatre quadrants chacune, tandis que Capgemini, Deloitte, LTIMindtree et PwC sont désignées comme des leaders dans trois quadrants chacune. EcoVadis, Hitachi Digital Services, SAP, Siemens et T-Systems sont désignées comme des leaders dans deux quadrants chacune, tandis que Bain & Company, BCG, Bloomberg, CDP, CGI, Cority, Deutsche Telekom GK, ERM, ESG Book, EY, FactSet, ISS ESG, Moody’s ESG, MSCI, LSEG Data & Analytics, S&P Global, Schneider Electric, Sustainalytics, T-Systems/Detecon, VelocityEHS, Wolters Kluwer et WSP sont nommées comme des leaders dans un quadrant chacune.

En outre, Hitachi Digital Services, Intelex, NTT DATA, RepRisk et Tech Mahindra sont désignées comme des « Étoiles montantes » – soit des entreprises au « portefeuille prometteur » et au « fort potentiel d’avenir » selon la définition d’ISG – dans un quadrant chacune.

