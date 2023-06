La technologie numérique a le vent en poupe sur le marché européen

Selon le rapport de l’ISG Provider Lens™, l’expérience client est devenue le principal moteur du succès à long terme dans le domaine du développement de nouveaux produits et services.

L’ingénierie numérique est à l’origine d’une convergence rapide entre les entreprises et la technologie dans une gamme variée de produits et de services en Europe ; cette information est relevée dans un rapport récemment publié par l’Information Services Group (ISG) (Nasdaq : III), l'un des principaux cabinets de recherche et de conseil en matière de technologies à l'échelle mondiale.

Selon le rapport de l’ISG Provider Lens™ de 2023 sur les Services d’ingénierie numérique en Europe, les entreprises du continent se lancent dans des investissements significatifs dans des technologies numériques telles que l’intelligence artificielle, le cloud computing et le big data. Ces initiatives visent à accroître l’efficacité, à réduire les coûts et à améliorer l’expérience client (CX). Le marché européen a évolué de manière synchronisée vers l’adoption de ces services de transformation de l’ingénierie numérique.

Selon Gaurav Gupta, associé et responsable mondial de l’ingénierie numérique chez ISG : « la pandémie de la COVID-19 a agi comme un catalyseur, accélérant l’adoption des technologies numériques dans tous les secteurs ». « Cette tendance se confirme en Europe. »

L’ISG souligne que l’adoption accélérée des technologies numériques a été principalement motivée par la demande des clients finaux, avides de solutions technologiques. Les clients numériques d’aujourd’hui ont des attentes élevées en termes d’expériences rapides et personnalisées lorsqu’ils interagissent avec des entreprises, des produits ou des services. En conséquence, en moins d’une décennie, la technologie numérique a connu une transformation remarquable, passant d’un outil de croissance optionnel à un élément incontournable pour la survie des entreprises, et même à un facteur pour se distinguer sur le marché. Selon un rapport de l’ISG, les fournisseurs de services d’ingénierie numérique génèrent actuellement entre 15 et 30 % de leur chiffre d’affaires sur le marché européen. Toutefois, la majorité de ces fournisseurs sont convaincus que cette proportion est appelée à augmenter davantage à l’avenir.

Avec les nouvelles tendances numériques telles que l’Industrie 4.0, le domaine de l’ingénierie a évolué vers un écosystème automatisé, intelligent et maîtrisable. Le rapport de l’ISG souligne que l’intégralité de la chaîne de valeur s’est progressivement numérisée dans une multitude d’industries, englobant toutes les étapes, de la conception du produit à la fabrication, en passant par le service après-vente. Dans ce contexte, les fournisseurs de services d’ingénierie numérique jouent un rôle clé en aidant les entreprises à améliorer leurs processus internes grâce à diverses interventions, telles que l’utilisation de jumeaux numériques, de fils numériques, de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle (RV), comme le souligne l’ISG.

« Les entreprises prennent rapidement conscience que l’ingénierie numérique est la clé d’une gamme d’avantages concurrentiels », a déclaré Jan Erik Aase, partenaire et responsable mondial de la recherche chez ISG Provider Lens. « Les entreprises numériques possèdent intrinsèquement une plus grande capacité d’adaptation, une plus grande efficacité, une productivité accrue et une culture de l’innovation. » a-t-il rajouté.

Par ailleurs, le rapport examine l’impact de l’ingénierie numérique sur des segments spécifiques de l’industrie, tels que les soins de santé et l’industrie automobile.

Dans le rapport de l’ISG Provider Lens™ de 2023 sur les Services d’ingénierie numérique en Europe, l’ISG évalue les capacités de 34 fournisseurs à travers quatre quadrants clés : la Conception et le Développement (Produits, Services et Expériences), l’Engagement Client/Utilisateur intégré, les Plateformes et Services applicatifs, ainsi que les Opérations intelligentes.

Le rapport identifie les entreprises suivantes comme leaders dans les quatre quadrants de l’évaluation : Accenture, Capgemini, Cognizant, HCLTech, Infosys, TCS et Wipro. HARMAN Digital Transformation Solutions (DTS), LTIMindtree et LTTS sont quant à eux désignés comme leaders dans deux quadrants respectifs. Enfin, Cyient, GlobalLogic et Tech Mahindra sont reconnus comme leaders dans un quadrant chacun.

En outre, Motherson Technology Services Ltd. (MTSL) est identifiée comme une étoile montante dans trois quadrants, ce qui signifie qu’elle présente un « portefeuille prometteur » et un « potentiel futur élevé », selon la définition de l’ISG. De même, Infinite Computer Solutions est désignée comme une étoile montante dans deux quadrants. Les entreprises GlobalLogic et Persistent Systems quant à elles sont reconnues comme étoiles montantes dans un quadrant chacune.

Le rapport de l’ISG Provider Lens™ de 2023 sur les Services d’ingénierie numérique pour l’Europe est disponible en abonnement ou en vente à l’unité sur cette page web.

