Les services gérés sont en hausse de 15 % et atteignent un nouveau record trimestriel, tandis que le XaaS chute de 9 % par rapport à l’année précédente

La demande européenne de services informatiques et de services aux entreprises a atteint un niveau record au deuxième trimestre, après avoir baissé au cours des deux trimestres précédents, selon le dernier rapport sur l’état de l’industrie d’Information Services Group (ISG) (Nasdaq : III), cabinet de conseil et leader mondial de la recherche technologique.

L’EMEA ISG Index™, qui mesure les contrats d’externalisation commerciale d’une valeur contractuelle annuelle (ACV) de 5 millions USD ou plus, indique que l’ACV pour le marché combiné - à la fois les services gérés et les services basés sur le cloud (XaaS) - atteint un record de 7,8 milliards USD au deuxième trimestre, en hausse de 3,5 % par rapport à l’année précédente et de 9 % par rapport au premier trimestre de 2023.

« L’Europe a rebondi au deuxième trimestre, inversant une série de deux trimestres de pertes grâce à une croissance à deux chiffres dans le secteur des services gérés », déclare Steve Hall, président d’ISG pour la région EMEA. « La demande croissante de services gérés reflète le rôle que joue l’externalisation en tant que levier d’optimisation des coûts, en particulier dans un contexte économique difficile. »

La valeur ajoutée des services gérés a atteint le chiffre record de 4,5 milliards USD, soit une augmentation de 15 % par rapport à l’année précédente. Au total, 283 contrats de services gérés ont été attribués au deuxième trimestre, soit le troisième volume de transactions trimestriel le plus élevé jamais enregistré dans la région. Ces contrats incluent cinq méga-contrats (contrats d’une valeur annuelle de plus de 100 millions USD) totalisant plus de 1 milliard USD. Le volume des contrats restructurés a fait un bond de 76 % par rapport à l’année précédente, ce qui reflète les mesures de contrôle des coûts prises par les acheteurs.

Au sein des services gérés, l’externalisation des technologies de l’information (ITO) a augmenté de 11 % et atteint 3,3 milliards USD grâce à la croissance d’une année sur l’autre du développement et de la maintenance des applications (ADM) ainsi que des services de centres de données. L’externalisation des processus d’entreprise (BPO), quant à elle, a augmenté de 25 % et atteint 1,3 milliard USD grâce à une forte croissance des centres de contact, de la gestion des installations, de l’ingénierie et des services spécifiques à l’industrie.

S’alignant sur la tendance mondiale, la demande de services de cloud en Europe a diminué de 9 % par rapport à l’année précédente et atteint 3,3 milliards USD, l’infrastructure en tant que service (IaaS) ayant diminué de 13 % à 2,2 milliards USD et les logiciels en tant que service (SaaS) étant restés stables à 1,1 milliard USD.

« Même si la baisse de la demande de XaaS en Europe n’est pas aussi importante que dans d’autres régions, elle indique néanmoins que la zone EMEA n’est pas à l’abri du malaise du marché qui affecte le secteur mondial des XaaS », note Steve Hall. « Le ralentissement observé sur le marché chinois des hyperscalers s’étend désormais aux trois géants [AWS, Microsoft Azure et Google Cloud]. Les entreprises qui se sont rapidement développées pendant la pandémie optimisent à présent leurs coûts liés au cloud. »

Performance géographique

Le Royaume-Uni, le plus grand marché géographique d’Europe pour les services informatiques et les services aux entreprises, a généré 1,5 milliard USD de chiffre d’affaires pour les services gérés au cours du deuxième trimestre, soit une augmentation de 50 % par rapport à l’année précédente. Le Royaume-Uni a connu une forte demande de services ITO en général et de la part des secteurs des biens de consommation courante/de la vente au détail, de l’énergie et des télécommunications.

Le deuxième marché le plus important, DACH (Allemagne, Autriche et Suisse), a également enregistré une croissance à deux chiffres, avec une valeur ajoutée des services gérés de 894 millions USD, soit une augmentation de 16 %. La demande a augmenté pour l’ITO, avec une croissance particulièrement forte dans les services ADM, dans le BPO, en particulier pour les centres de contact et les services d’ingénierie et de R&D, et dans les secteurs de la banque, des services financiers et de l’assurance (BFSI), et de l’industrie manufacturière.

La France, en revanche, a connu une baisse de 20 % de la valeur ajoutée des services gérés, à 393 millions USD, en raison de la faiblesse des services ITO et BPO et de l’industrie des télécommunications. Malgré cette baisse, Steve Hall a déclaré que la France restait un marché robuste, avec plus de 1 milliard USD d’ACV attribués au cours du premier semestre, poursuivant ainsi une série de quatre semestres consécutifs au-dessus de cette barre.

Ailleurs, l’Europe du Sud (Espagne, Portugal et Italie) a augmenté de 17 % et atteint 717 millions de dollars de valeur ajoutée, avec une croissance dans le BPO des centres de contact et dans les secteurs de l’énergie et des télécommunications/médias.

Résultats du premier semestre

Le marché combiné de la région EMEA a baissé de 2 % par rapport à l’année précédente et atteint 14,9 milliards USD, la première fois depuis 2016 que la région a connu un premier semestre en baisse. Les services gérés ont augmenté de 5 % à 8,3 milliards USD grâce à 576 attributions de contrats, le plus grand nombre jamais enregistré au cours du premier semestre, y compris six méga-contrats. Au sein des services gérés, l’ITO a progressé de 8 % et atteint 6,3 milliards USD, tandis que le BPO a reculé de 3 % et atteint 2,0 milliards USD.

Les dépenses en XaaS ont chuté de 10 % au premier semestre et atteint 6,6 milliards USD, tandis que les dépenses en IaaS ont chuté de 14 % et atteint 4,5 milliards USD, et que les dépenses en SaaS sont restées stables à 2,1 milliards USD.

Prévisions mondiales pour 2023

ISG a abaissé ses prévisions de croissance des revenus XaaS en 2023 à 11,5 %, soit une baisse de 350 points de base par rapport à ses prévisions de mars, et a maintenu ses prévisions de croissance pour les services gérés à 5 %.

« Pour établir nos prévisions, nous avons tenu compte des incertitudes macroéconomiques qui ont retardé la prise de décision et resserré les dépenses discrétionnaires, ralentissant ainsi le mouvement en production », déclare Steve Hall. « La transformation numérique n’est pas une dépense discrétionnaire, mais les entreprises sont plus prudentes en matière d’investissement.

Nous avons également noté que les taux d’intérêt ont augmenté davantage au cours de l’année écoulée qu’au cours des 30 années précédentes, ce qui pourrait freiner les grands investissements dans les infrastructures. Mais les comparaisons difficiles seront bientôt derrière nous, et l’engouement grandit autour de l’IA générative. Cela pourrait donner un coup de fouet bien nécessaire aux services de cloud. »

