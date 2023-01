L’utilisation généralisée du Cloud et l’intérêt grandissant pour des services propres à l'industrie contribuent à faire de la Suisse un marché attrayant pour les géants mondiaux, d’après un rapport ISG Provider Lens™

Un nombre croissant d’entreprises en Suisse migrent leurs charges de travail informatiques vers les infrastructures de Cloud public des hyperscalers, alors qu’elles reconnaissent l’utilité du Cloud pour atteindre leurs objectifs d'affaires, c’est ce que révèle un nouveau rapport de recherche publié aujourd’hui par Information Services Group (ISG) (Nasdaq : III), un cabinet de conseil et de recherche en technologies de premier plan mondial.

Le rapport ISG Provider Lens™ Public Cloud — Solutions and Services 2022 pour la Suisse montre que toutes les entreprises en Suisse, à l’exception de 5% d’entre elles, ont utilisé des services infonuagiques. Les industries non réglementées sont les premières à adopter l’infrastructure de Cloud public d’un hyperscaler, a affirmé ISG.

« La pandémie de COVID-19 a amené des organisations de partout à reconnaître l’importance d’une infrastructure informatique robuste et flexible », a déclaré Uwe Ladwig, directeur général d’ISG Suisse. « Le besoin soudain de prendre en charge les nouveaux modes de travail et expériences numériques, tout en garantissant une haute disponibilité, a déclenché la tendance actuelle de passage au Cloud. »

La concurrence entre les fournisseurs de Cloud en Suisse augmente à mesure que les hyperscalers mondiaux entrent sur le marché et lancent des services destinés à l’important secteur financier du pays, précise ISG. Avec Google et Microsoft qui mettent en place davantage de centres de données en Suisse et AWS qui prépare un lancement, les fournisseurs de services d’hébergement traditionnels font face à d’importants rivaux. Cependant, de nombreuses organisations souhaitant s’assurer que leurs données restent en Suisse dépendent encore de fournisseurs régionaux, qui proposent des offres similaires aux gammes des hyperscalers.

Des sociétés de toutes tailles et de tous secteurs en Suisse sont par ailleurs de plus en plus intéressées par des solutions de type infrastructure en tant que service (IaaS) et de type plateforme en tant que service (PaaS) pour le développement rapide d’applications et pour bénéficier de davantage de flexibilité, de modularité et de sécurité, indique le rapport. On assiste par ailleurs à une augmentation de la demande pour des offres PaaS et de type logiciel en tant que service (SaaS) spécifiques à l’industrie.

« La Suisse est un important marché pour les trois principaux hyperscalers », a affirmé Jan Erik Aase, associé et leader mondial chez ISG Provider Lens Research. « Ils continuent d’élargir la gamme des fonctions et services qu’ils proposent aux clients suisses. »

De nombreuses grandes entreprises en Suisse qui migrent vers des Clouds publics se tournent vers des fournisseurs de services de conseil et de transformation pour obtenir de l’aide pour des tâches comme l’évaluation de charge de travail, la gestion des changements et l’intégration, en partie à cause d’une pénurie de spécialistes qualifiés dans ces domaines, a ajouté ISG. Les organisations de taille moyenne ont tendance à préférer des prestataires actifs localement, qui ont une bonne connaissance de l’environnement opérationnel et des lois sur la protection des données locaux, ce qui leur permet d’établir des cadres appropriés pour la migration des charges de travail.

Le rapport examine également d’autres tendances sur le marché suisse des Clouds publics, notamment la volonté croissante de migrer les charges de travail SAP vers le Cloud et les conséquences des objectifs de durabilité sur les choix des entreprises en matière de Cloud public.

Le rapport ISG Provider Lens™ Public Cloud — Solutions and Services 2022 pour la Suisse évalue les capacités de 65 fournisseurs dans six quadrants : les services de conseil et de transformation pour les grands comptes, les services de conseil et de transformation pour les entreprises du marché intermédiaire, les services gérés de Cloud public pour les grands comptes, les services gérés de Cloud public pour les entreprises du marché intermédiaire, les services d’infrastructure et de plateforme hyperscale et les services d’infrastructure SAP HANA.

Le rapport nomme Swisscom en tant que Leader dans les six quadrants. Aveniq est qualifiée de Leader dans quatre quadrants, ti&m et UMB sont quant à elles qualifiées de Leaders dans trois quadrants chacune. Accenture, Atos, AWS, Capgemini, Google, Microsoft et Wipro obtiennent le titre de Leader dans deux quadrants chacune. BitHawk, DXC Technology, IBM, itesys, Kyndryl, Netcloud et T-Systems sont qualifiées de Leaders dans un quadrant chacune.

Par ailleurs, Nordcloud est qualifiée de Rising Star – un titre désignant une société avec un “portefeuille prometteur” et un “fort potentiel d'avenir” selon la définition d’ISG – dans deux quadrants. Claranet est nommée Rising Star dans un quadrant.

Une version personnalisée du rapport est disponible en cliquant ici : ti&m.

Le rapport ISG Provider Lens™ Public Cloud — Solutions and Services 2022 pour la Suisse est accessible aux abonnés, il peut également faire l’objet d'un achat ponctuel sur cette page Web.

