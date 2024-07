Marché combiné en hausse de 1 % au T2, troisième trimestre consécutif de croissance séquentielle Le marché est impacté par la faible demande de services gérés, alors même que le XaaS présente une croissance à deux chiffres

Le marché européen des services IT et aux entreprises n’a que légèrement progressé au deuxième trimestre, le ralentissement de la demande de services gérés compensant largement une forte hausse des dépenses consacrées aux services basés sur le cloud, selon le dernier rapport sur l’état du secteur d'Information Services Group (ISG) (Nasdaq : III), un cabinet mondial de recherche et de conseil en technologie de premier plan.

L'ISG Index™ pour l'EMEA, qui mesure les contrats d'externalisation commerciale d'une valeur contractuelle annuelle (VCA) de cinq millions USD ou plus, montre que la VCA pour le marché combiné (services gérés et cloud en tant que service) a augmenté de 1 %, à 7,7 milliards USD, au deuxième trimestre. Depuis son point bas au troisième trimestre de l'année dernière, le marché combiné a connu une croissance séquentielle pendant trois trimestres consécutifs pour atteindre sa deuxième VCA trimestrielle la plus élevée jamais enregistrée au deuxième trimestre.

« Ayant rebondi après le creux de la récession de l’année dernière, le marché européen suit désormais une trajectoire de croissance lente, la faiblesse de la demande de services gérés entravant la croissance globale », déclare Steve Hall, président, ISG EMEA. « L’optimisation des coûts reste le principal moteur de la demande de services gérés, tandis que la prise de décision sur les nouvelles initiatives continue d’être ralentie par l’incertitude macroéconomique et géopolitique. »

Résultats du deuxième trimestre par segment

La VCA des services gérés a chuté de 8 % au deuxième trimestre, à 4,0 milliards USD, mais a augmenté de 3 % de manière séquentielle par rapport à un premier trimestre plus faible. Au total, 295 contrats de services gérés ont été signés au cours du trimestre, en hausse de 20 % par rapport à l'année précédente. Parmi ces contrats figurent quatre méga-contrats (VCA de 100 millions USD ou plus), contre cinq signés au deuxième trimestre de l'année dernière. Le volume des petites transactions de moins de dix millions USD a augmenté de 38 % en glissement annuel.

Au sein des services gérés, l'externalisation informatique a augmenté de 7 %, pour atteindre 3,3 milliards USD, tirée par la forte croissance des services d'infrastructure groupée et de développement et de maintenance d'applications (ADM), qui a compensé la baisse des services exclusivement ADM et des centres de données.

L'externalisation des processus commerciaux (BPO), quant à elle, a chuté de 45 %, à 692 millions USD, tous les segments BPO ayant affiché des baisses, en particulier l'engagement des clients et les services de gestion des installations.

Par secteur, la VCA des services gérés a été plus élevée dans le commerce de détail (en hausse de 71 %), l’industrie manufacturière (en hausse de 50 %) et les médias et télécommunications (en hausse de 41 %), tandis que le BFSI, le plus grand secteur d’externalisation d’Europe, a chuté de 31 % en glissement annuel, reflétant un environnement de taux d’intérêt plus élevé à plus long terme.

La VCA dans le segment en tant que service (XaaS) a grimpé de 14 % en glissement annuel, à 3,7 milliards USD, et a connu une croissance de trois trimestres consécutifs après avoir atteint son plus bas niveau au troisième trimestre de 2023.

Dans ce segment, l'infrastructure en tant que service (IaaS) a augmenté de 22 %, pour atteindre 2,7 milliards USD, alors que le cycle d'optimisation des coûts pour le cloud pourrait être terminé, en partie en raison de l'intérêt croissant pour l'IA générative alimentée par les données. Le logiciel en tant que service (SaaS), quant à lui, était en baisse de 2 %, à 1,0 milliard USD, les entreprises ayant réduit le volume d'octroi de licences.

Performance géographique

Bien qu’en baisse de 13 % en glissement annuel, le plus grand marché de services gérés de la région, le Royaume-Uni, a affiché son sixième trimestre consécutif de 1 milliard USD avec une VCA au deuxième trimestre de 1,3 milliard USD. Le marché DACH (Allemagne, Autriche et Suisse) a généré quant à lui 896 millions USD de VCA, en hausse de 20 % par rapport à l'année précédente, son meilleur trimestre depuis le quatrième trimestre de 2022. La France (en baisse de 12 %) et les pays nordiques (en baisse de 18 %) ont présenté un repli au cours du trimestre.

Résultats du premier semestre

Pour le premier semestre, la VCA du marché combiné a augmenté de 3 %, à 15,2 milliards USD. Les services gérés, à 7,9 milliards USD, ont diminué de 3 %, tandis que XaaS, à 7,3 milliards USD, a augmenté de 11 % par rapport au premier semestre de l'année dernière. Un nombre record de 571 contrats de services gérés ont été signés durant le semestre, en hausse de 5 %, dont six méga-contrats, même par rapport à l'année précédente.

Au sein des services gérés, l'externalisation informatique était stable pour l'essentiel (en baisse de 0,1 %), à 6,1 milliards USD, tandis que la BPO a diminué de 12 %, à 1,8 milliard USD. Du côté du cloud, le marché de l'IaaS a augmenté de 15 %, à 5,2 milliards USD, tandis que le marché du SaaS a augmenté de 1 %, à 2,1 milliards USD.

Prévisions mondiales 2024

Pour l'ensemble de l'année, ISG prévoit une croissance de 2 % des revenus pour les services gérés, en baisse de 100 points de base par rapport à ses prévisions d'avril, et une croissance de 14 % des revenus pour XaaS, en baisse par rapport à ses prévisions de croissance de 15 % en avril.

« L’incertitude persiste sur le marché des technologies de l’information et des services aux entreprises, en l'absence de catalyseur précis pour pousser les dépenses discrétionnaires à la hausse », déclare Hall. « L’activité dans l’important secteur des BFSI reste atténuée, en raison de l’environnement de taux d’intérêt plus élevés à plus long terme qui a une incidence sur la croissance globale du marché. D’une manière générale, les entreprises continuent de se concentrer sur l’optimisation des coûts, et la croissance de l’IA, bien que solide, masque probablement la faiblesse sous-jacente du secteur des technologies de l’information et des services aux entreprises. »

