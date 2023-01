Les entreprises du marché français évaluent les fournisseurs de cloud public dans un contexte de nouvelles réglementations

Les entreprises du pays s'attachent à choisir le bon fournisseur de cloud pour garantir la souveraineté et la sécurité des données, selon le rapport ISG Provider Lens™.

Selon un nouveau rapport de recherche publié aujourd'hui par Information Services Group (ISG) (Nasdaq : III), une société de recherche et de conseil en technologie de premier plan, les entreprises du marché français évaluent avec prudence les nouveaux fournisseurs de cloud public alors qu'elles naviguent dans l'impact des récentes réglementations sur la souveraineté et la sécurité des données.

Le rapport 2022 ISG Provider Lens™ Public Cloud - Solutions and Services pour la France constate qu'après une ruée vers le cloud dans le pays en 2020 et 2021, les entreprises y prennent plus de temps pour évaluer et engager des partenaires cloud. Cette prudence est due en partie aux récentes actions gouvernementales visant à créer des certifications pour la résidence des données en Europe et à garantir l'efficacité des outils de sécurité des données.

" Les entreprises en France s'attachent de plus en plus à faire le meilleur choix pour un partenaire de cloud public ", a déclaré Lyonel Roüast, associé et président d'ISG Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique. "Les entreprises ont commencé à réaliser l'importance du bon partenaire de cloud ainsi que les avantages concurrentiels que le cloud leur apporte."

Parallèlement, les discussions en France sur la véritable signification de la souveraineté des données se poursuivent, selon le rapport. La définition évolue, et il n'existe pas encore de solution globale pour les entreprises qui opèrent en dehors de la zone euro.

Pourtant, les entreprises du marché français vont de l'avant avec leurs engagements en matière de cloud computing, même si les régulateurs leur conseillent d'utiliser un centre de données certifié par le gouvernement. Cependant, les entreprises du pays veulent utiliser les services avancés de traitement des données proposés par les hyperscalers américains en raison des coûts énormes de développement et de certification des technologies natives du cloud. De nombreux prestataires de services locaux n'ont pas l'envergure nécessaire pour aider les entreprises françaises dans ces tâches, indique le rapport.

De nombreux leaders du marché forment des partenariats avec des entreprises technologiques européennes pour faire face aux réglementations sur la souveraineté des données dans l'UE, ajoute le rapport.

Outre les préoccupations liées aux règles de souveraineté des données, les entreprises du marché français se tournent vers les fournisseurs de cloud public pour les aider à adopter les technologies cloud-natives et leur proposer plusieurs services liés au cloud, notamment l'infrastructure en tant que code, l'informatique sans serveur, les API, les micro-services, l'analytique et l'automatisation, indique le rapport.

"Les entreprises veulent également des fournisseurs qui peuvent les aider à développer la bonne culture et les bonnes compétences en matière de cloud", a déclaré Jan Erik Aase, partenaire et leader mondial, ISG Provider Lens Research. "Elles veulent aussi des partenaires cloud capables de garantir la sécurité et de pousser de nouveaux modèles de gouvernance pour gérer leurs environnements technologiques toujours plus complexes."

Le rapport ISG Provider Lens™ Public Cloud - Solutions and Services 2022 pour la France évalue les capacités de 50 fournisseurs à travers six quadrants : Services de conseil et de transformation pour les grands comptes, Services de conseil et de transformation pour le milieu de gamme, Services de cloud public managés pour les grands comptes, Services de cloud public managés pour le milieu de gamme, Services d'infrastructure et de plateforme hyperscale, et Services d'infrastructure SAP HANA.

Le rapport désigne Orange Business Services et Sopra Steria comme chefs de file dans quatre quadrants et Accenture, Atos, AWS, Capgemini, Claranet, Devoteam, Microsoft, oXya, ScaleSquad et Wipro comme chefs de file dans deux quadrants. IBM, Kyndryl et TCS sont nommés leaders dans un quadrant.

En outre, OVHcloud et TCS sont nommés Rising Stars - des entreprises au "portefeuille prometteur" et au "potentiel futur élevé" selon la définition de l'EIG - dans un quadrant chacun.

