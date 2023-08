Selon le rapport ISG Provider Lens™, la transformation numérique détient la clé pour créer un secteur de l'énergie et de services publics compétitifs et durables en Europe

Selon un nouveau rapport de recherche publié aujourd'hui par Information Services Group , les gouvernements européens ont cherché à atténuer l'impact d'une inflation énergétique sans précédent, tandis que les entreprises de services publics ont investi dans la modernisation de leurs infrastructures pour aider le continent à atteindre l'indépendance énergétique (ISG) (Nasdaq : III), un cabinet mondial de recherche et de conseil en technologie.

Le rapport 2023 ISG Provider Lens™ Power and Utilities - Services and Solutions constate que pour l'Europe les investissements clés dans le réseau énergétique de la région s'orientent vers l'indépendance. Selon le rapport, la création d'un secteur de l'énergie et de services publics compétitifs et durables en Europe demande de mettre l'accent sur la transformation numérique, d'améliorer les pratiques de cybersécurité, de former le personnel du secteur au numérique et d'investir continuellement dans le renforcement des partenariats techniques et de canaux.

« Les services publics sont soumis à une pression constante pour réduire les coûts d'exploitation et améliorer le service client », a déclaré Ola Chowning, associée d'ISG pour l'Europe du Nord. « C'est pourquoi un grand nombre d'entre eux se tournent vers des fournisseurs qui proposent des solutions intelligentes de gestion numérique ».

Historiquement, l'Europe a fait figure de pionnière lorsqu'il s'agissait de maintenir un bouquet énergétique diversifié, indique le rapport d'ISG. Le continent offre depuis longtemps une bonne combinaison de production d'énergie nucléaire, conventionnelle et renouvelable, et donne à ses clients la possibilité de choisir parmi les services publics. Alors que l'approvisionnement régional en électricité s'est révélé suffisant pour répondre à la demande locale, la dépendance de l'Europe à l'égard des importations de gaz en provenance de Russie a soulevé un défi majeur dans l'environnement géopolitique actuel, indique l'ISG.

Selon l'ISG, l'évolution croissante vers les énergies propres modifie fondamentalement la dynamique du secteur européen de l'énergie et des services publics. Outre la poursuite de l'indépendance énergétique, les objectifs pour atteindre le net zéro et la décarbonation sont les moteurs actuels des investissements dans le secteur. Les entreprises espèrent que leur transformation numérique contribuera à atteindre ces objectifs, indique le rapport d'ISG. Selon le rapport, la transformation numérique peut favoriser la résilience, en facilitant la transition vers des sources d'énergie durables, en augmentant la performance des actifs et en améliorant l'expérience client, tout en respectant les exigences réglementaires.

« Les entreprises d'électricité et de services publics en Europe naviguent entre des marchés réglementés et déréglementés », a déclaré Jan Erik Aase, associé et leader mondial, ISG Provider Lens Research. « Il faut que leurs actifs soient résilients pour rester compétitifs ».

Le rapport étudie également comment les industries dites « brunes » ont commencé à investir dans les technologies propres pour devenir des industries « vertes ».

Le rapport 2023 ISG Provider Lens™ Power and Utilities - Services and Solutions pour l'Europe évalue les capacités de 29 fournisseurs dans cinq quadrants : Services de gestion intelligente des processus métier (iBPMS), Services informatiques de nouvelle génération, Modernisation du réseau, Gestion des actifs de l'entreprise (EAM) et Système d'information client (CIS) et Expérience client (CX).

Le rapport nomme leaders Accenture, IBM, Infosys et TCS dans les cinq quadrants, tandis que Cognizant et Wipro sont nommés leaders dans quatre quadrants. Capgemini et Eviden (Atos) sont nommés leaders dans trois quadrants, tandis que Teleperformance et WNS sont nommés leaders dans deux quadrants. DXC Technology, HCLTech, Hitachi Vantara, Tech Mahindra et Tietoevry sont nommés leaders dans un quadrant.

En outre, Computacenter est nommée « étoile montante , une entreprise au « portefeuille prometteur » et se positionne dans des « secteurs d'avenir » selon la définition d'ISG, dans un quadrant.

