Les entreprises suisses de taille moyenne manifestent souvent une préférence pour les solutions et services de cybersécurité basés localement, selon le rapport ISG Provider Lens™

Les entreprises suisses qui ressentent un risque accru de cyberattaques renforcées par l'IA recherchent des solutions et des services capables de fournir une protection de cybersécurité tout aussi sophistiquée, selon un nouveau rapport de recherche publié aujourd'hui par Information Services Group (ISG) (Nasdaq : III), un cabinet mondial de recherche et de conseil en technologie de premier plan.

Selon le rapport ISG Provider Lens™ Cybersecurity - Solutions and Services 2024 pour la Suisse, bien que les progrès de l'IA et de la technologie quantique puissent conduire à de nouvelles menaces plus dévastatrices pour les entreprises suisses, un nombre croissant de fournisseurs de cybersécurité sont prêts à combattre le feu par le feu. Les entreprises suisses attendent de plus en plus de ces fournisseurs qu'ils mettent en œuvre des solutions innovantes, notamment des services d'IA, d'automatisation et de prévention proactive, pour rester en tête dans la course contre les cybercriminels, indique le rapport ISG.

« De nombreuses entreprises suisses, en particulier les entreprises de taille moyenne, souffrent d’une pénurie de spécialistes de la cybersécurité », déclare Uwe Ladwig, directeur général, ISG Switzerland. « C’est pourquoi leurs responsables informatiques se tournent vers des services externes, tels que les centres d’opérations de sécurité, pour obtenir de l’aide. »

Les préoccupations en matière de cybersécurité vont au-delà de la simple protection de l’entreprise, indique le rapport ISG. Des réglementations strictes obligent les entreprises suisses à mettre en œuvre des mesures de sécurité plus rigoureuses pour prévenir les cyberattaques, indique le rapport. Ces mesures s'appliquent en particulier à la protection des données, qui est depuis longtemps une priorité absolue en Suisse, un pays reconnu dans le monde entier pour la confidentialité de ses activités bancaires, déclare ISG. Les actifs de ces grandes banques dépendent fortement des données, souligne le rapport ISG.

En outre, la confiance dans les ressources propres de la Suisse est généralement plus grande, indique le rapport ISG. Selon le rapport, cette attitude a encore été renforcée ces dernières années par les inquiétudes suscitées par l'accord sur la protection des données avec les États-Unis. Dès lors, les fournisseurs de produits et services IT qui sont en mesure de proposer ces services en Suisse suscite davantage d'intérêt auprès des entreprises helvétiques, déclare ISG. Selon le rapport, cela s'applique en particulier à l'exploitation de solutions, telles que les solutions cloud et les centres d'opérations de sécurité. Les entreprises suisses de taille moyenne, en particulier, semblent attacher une importance considérable à ce que l'on appelle communément la « Swissness » et sont susceptibles de privilégier les fournisseurs locaux, indique le rapport ISG.

« Les petites entreprises suisses ont souvent des exigences distinctes en matière de cybersécurité », déclare Jan Erik Aase, partner and global leader, ISG Provider Lens Research. « Lorsqu’elles recherchent un prestataire, elles considèrent que la communication et les aspects culturels sont particulièrement importants dans le processus décisionnel. »

Le rapport étudie également comment ce qui était autrefois considéré comme la sécurité informatique a progressivement évolué vers la sécurité de l'entreprise.

Pour plus d’informations sur les défis en matière de cybersécurité auxquels les entreprises suisses sont confrontées, y compris la lutte contre la réglementation et l’anticipation des menaces futures, ainsi que sur les conseils d’ISG pour se protéger, retrouvez le document informatif ISG Provider Lens™ Focal Points en cliquant ici.

Le rapport ISG Provider Lens™ Cybersecurity - Solutions and Services 2024 pour la Suisse évalue les capacités de 89 fournisseurs dans sept quadrants : gestion des identités et des accès, détection et réponse étendues (échelle mondiale), périphérie des services de sécurité (échelle mondiale), services de sécurité technique, services de sécurité stratégique, services de sécurité gérés – SOC et services de sécurité gérés – SOC (marché intermédiaire).

Le rapport nomme IBM en tant que Leader dans cinq quadrants. Eviden et Swisscom sont nommés Leaders dans quatre quadrants chacun. Accenture, Deutsche Telekom, HCLTech, InfoGuard, ISPIN et United Security Providers sont nommés Leaders dans trois quadrants chacun. Aveniq, Capgemini, Microsoft, Palo Alto Networks et Wipro sont nommés Leaders dans deux quadrants chacun. Axians, Bechtle, Broadcom, Cato Networks, Cisco, CrowdStrike, Deloitte, DXC Technology, Ergon Informatik, Forcepoint, Fortinet, KPMG, Netskope, Nevis, Okta, Orange Cyberdefense, Ping Identity, SailPoint, SentinelOne, TCS, Trend Micro, UMB, Versa Networks, Wavestone et Zscaler sont nommés Leaders dans un quadrant chacun.

En outre, Kudelski Security, Skyhigh Security, Thales et Trellix sont nommées Rising Stars, des entreprises ayant un portefeuille prometteur et un potentiel futur élevé selon la définition d’ISG, dans un quadrant chacun.

Dans le domaine de l’expérience client, Zensar Technologies est nommé ISG CX Star Performer 2024 dans la catégorie Cybersécurité – solutions et services. Zensar Technologies a obtenu les scores de satisfaction client les plus élevés dans l'enquête Voice of the Customer d'ISG, qui fait partie du programme ISG Star of Excellence™, la meilleure reconnaissance de la qualité pour l'industrie de la technologie et des services aux entreprises.

Des versions personnalisées du rapport sont disponibles auprès d'InfoGuard et de Swisscom.

Le rapport ISG Provider Lens™ Cybersecurity - Solutions and Services 2024 pour la Suisse est disponible pour les abonnés ou pour un achat unique sur cette page web.

À propos de l’étude ISG Provider Lens™

La série d'étude ISG Provider Lens™ Quadrant est la seule évaluation des prestataires de services en son genre à combiner des recherches et des analyses de marché empiriques, fondées sur des données, avec l’expérience et les observations concrètes de l’équipe mondiale de consultants d’ISG. Les entreprises y trouveront une multitude de perspectives pour les aider à sélectionner les partenaires de sourcing appropriés, tandis que les consultants d’ISG utilisent les rapports pour valider leur propre connaissance du marché et faire des recommandations aux entreprises clientes d’ISG. L'étude couvre actuellement les fournisseurs offrant leurs services dans le monde entier, en Europe, ainsi qu’aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Brésil, au Royaume-Uni, en France, au Benelux, en Allemagne, en Suisse, dans les pays nordiques, en Australie et à Singapour en Malaisie ; d’autres marchés seront ajoutés à l’avenir. Pour plus d’informations sur l'étude ISG Provider Lens, veuillez consulter cette page web.

À propos d’ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq : III) est un cabinet de conseil et leader mondial de la recherche technologique. Partenaire commercial de confiance de plus de 900 clients, dont plus de 75 des 100 plus grandes entreprises mondiales, ISG s’engage à aider les entreprises, les organisations du secteur public et les fournisseurs de services et de technologies à atteindre l’excellence opérationnelle et une croissance plus rapide. L’entreprise est spécialisée dans les services de transformation numérique, y compris l’IA et l’automatisation, le cloud et l’analyse de données ; conseil en approvisionnement ; services gérés de gouvernance et de gestion des risques ; services d’opérateur réseau ; conception de stratégie et d’opérations ; gestion du changement ; intelligence de marché et recherche et analyse de technologie. Fondé en 2006 et basé à Stamford, dans le Connecticut, ISG emploie 1 600 professionnels du numérique dans plus de 20 pays, une équipe mondiale reconnue pour son esprit d’innovation, son influence sur le marché, son expertise approfondie du secteur et de la technologie, ainsi que ses capacités de recherche et d’analyse de classe mondiale fondées sur les données les plus complètes du marché. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.isg-one.com.

