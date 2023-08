Étude ISG Provider Lens™ : les nouveaux fournisseurs de solutions technologiques de niche disposent d’avantages concurrentiels potentiels par rapport à leurs concurrents plus établis

Les entreprises suisses se tournent vers un mélange de solutions de centres de données privés et hybrides, souvent automatisées, pour faire face à l’augmentation des coûts d’exploitation. C’est ce que révèle une nouvelle étude de marché publiée aujourd’hui par Information Services Group (ISG) (Nasdaq : III), l’un des principaux cabinets mondiaux d’études et de conseil dans le secteur des technologies.

L’étude « ISG Provider Lens™ Private/Hybrid Cloud — Data Center Services Switzerland 2023 » montre que de plus en plus d’entreprises suisses cherchent à optimiser leurs coûts d’exploitation en utilisant des services d’hébergement gérés combinés à une infrastructure de cloud public. En conséquence, l’activité d’hébergement géré reste importante en Suisse malgré des marges bénéficiaires relativement faibles, selon l’étude ISG.

« Certains prestataires de services suisses utilisent des fonctions informatiques automatisées pour contrer les pressions sur les coûts liées à l’inflation et à l’augmentation des prix de l’énergie suite au conflit ukrainien », explique Uwe Ladwig, directeur général d’ISG DACH. « Néanmoins, ils doivent se préparer à renégocier avec leurs clients existants ».

Pour atteindre leurs objectifs d’automatisation, les fournisseurs suivent essentiellement deux voies. Certains s’appuient sur des partenariats avec des fournisseurs de logiciels indépendants pour tirer parti de leurs capacités d’automatisation. D’autres ont construit ces capacités à partir de zéro, selon l’étude d’ISG.

Selon ISG, les capacités d’automatisation respectives des fournisseurs peuvent permettre de combler l’écart entre les grands fournisseurs de services établis et les petits fournisseurs sur site. Selon l’étude ISG, de nombreuses entreprises suisses utilisent des technologies de fournisseurs de niche plutôt que d’opter pour des transformations coûteuses. Dans ce contexte, certains fournisseurs de services plus importants et plus établis sont en train de perdre pied, poursuit l’étude.

Les grands et les petits fournisseurs s’appuient sur des technologies telles que les AIOps et les opérations informatiques autonomes pour compenser la hausse des salaires des employés et l’inflation, et pour créer une chaîne de valeur automatisée, selon l’étude ISG. Dans le même temps, l’adoption de l’IoT et de la 5G en Suisse a augmenté la demande de fournisseurs capables d’aider les clients à mettre en place des infrastructures d’edge computing, selon ISG.

« Les entreprises veulent des applications qui peuvent être facilement déployées et exploitées de manière indépendante », explique Jan Erik Aase, partenaire et leader mondial, ISG Provider Lens Research. « Les microservices et les services de gestion de conteneurs sont la clé pour un déploiement rapide et flexible des infrastructures et des applications d’edge computing ».

L’étude examine également comment l’augmentation des coûts énergétiques et de l’inflation a incité les fournisseurs de services à prendre des mesures supplémentaires pour réduire les émissions de CO2.

L’étude « ISG Provider Lens™ Private/Hybrid Cloud —Data Center Services Switzerland 2023 » évalue les capacités d’un total de 78 fournisseurs dans cinq segments de marché (quadrants) : « Managed Services - Large Accounts », « Managed Services - Midmarket », « Managed Hosting - Large Accounts », « Managed Hosting - Midmarket » et « Colocation Services ».

L’étude classe Swisscom comme « leader » dans les cinq quadrants, ainsi qu’Atos, Aveniq, Bechtle, ELCA/EveryWare, Kyndryl, MTF, ti&m et T-Systems dans deux quadrants chacun. Accenture, Arvato Systems, Axians, BitHawk, Capgemini, Digital Realty (Interxion), Equinix, EveryWare, Green, Netcloud, NTS Workspace, NTT GDC, Stack Infrastructure, UMB et Wipro sont des « leaders » dans un segment de marché chacun.

En outre, CANCOM et TCS sont désignés comme « Rising Star » dans un segment chacun. Selon la définition d’ISG, il s’agit d’entreprises avec un portefeuille prometteur et un fort potentiel d’avenir.

Des versions modifiées de l’étude sont disponibles en téléchargement sur BitHawk, Green et JMC.

L’étude « ISG Provider Lens™ Private/Hybrid Cloud — Data Center Services Switzerland 2023 » est disponible pour les abonnés et les acheteurs individuels sur ce site.

À propos de l’étude ISG Provider Lens™

La série de recherches ISG Provider Lens™ Quadrant est la seule évaluation de prestataire de services de ce type à combiner une recherche empirique et une analyse de marché axées sur les données avec l’expérience et les observations du monde réel de l’équipe de conseil mondiale d’ISG. Les entreprises trouveront une multitude de données détaillées et d’analyses de marché pour les aider à sélectionner les partenaires d’approvisionnement appropriés, tandis que les conseillers d’ISG utiliseront les rapports pour valider leur propre connaissance du marché et faire des recommandations aux entreprises clientes d’ISG. La recherche couvre actuellement les fournisseurs offrant leurs services dans le monde entier, à travers l’Europe, ainsi qu’aux États-Unis, au Canada, au Brésil, au Royaume-Uni, en France, au Benelux, en Allemagne, en Suisse, dans les pays nordiques, en Australie et Singapour/Malaisie, avec des marchés supplémentaires à venir prochainement. Pour plus d’informations sur la recherche ISG Provider Lens, rendez-vous sur cette page Web.

Une série d’études complémentaires, les rapports ISG Provider Lens Archetype, propose une évaluation inédite des fournisseurs en partant du point de vue de différents types d’acheteurs spécifiques.

À propos d’ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq : III) est un cabinet de conseil et leader mondial de la recherche technologique. Partenaire commercial de confiance de plus de 900 clients, dont plus de 75 des 100 plus grandes entreprises mondiales, ISG s’engage à aider les entreprises, les organisations du secteur public et les fournisseurs de services et de technologies à atteindre l’excellence opérationnelle et une croissance plus rapide. L’entreprise est spécialisée dans les services de transformation numérique, y compris l’automatisation, le cloud et l’analyse de données ; conseil en approvisionnement ; services gérés de gouvernance et de gestion des risques ; services d’opérateur réseau ; conception de stratégie et d’opérations ; gestion du changement ; intelligence de marché et recherche et analyse de technologie. Fondée en 2006 et basée à Stamford, dans le Connecticut, ISG emploie plus de 1 600 professionnels du numérique dans plus de 20 pays, une équipe mondiale reconnue pour son esprit d’innovation, son influence sur le marché, son expertise approfondie du secteur et de la technologie, ainsi que ses capacités de recherche et d’analyse de classe mondiale fondées sur les données les plus complètes du marché. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.isg-one.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230816619136/fr/