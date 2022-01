Les fabricants européens adoptent le cloud pour optimiser leur souplesse

D'après le rapport ISG Provider Lens™ les fabricants utilisent le cloud pour améliorer le marketing numérique et générer des modèles commerciaux directs au consommateur

Les sociétés de fabrication européennes adoptent les technologies et services nuagiques afin d'accélérer leurs plans de mise sur le marché et optimiser les efforts de marketing digital, selon un nouveau rapport publié aujourd'hui par Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), un chef de file mondial de la recherche et du conseil en technologie.

L'édition 2021 de l'ISG Provider Lens™ Manufacturing Industry Services Report pour l'Europe note que les fabricants du continent se tournent également vers le cloud pour permettre des modèles commerciaux directs au consommateur.

"Les fabricants en Europe ont recours au cloud pour accroître leur souplesse commerciale", déclare Christian Decker, associé pour l'EMEA, ISG Smart Manufacturing. "Et ils se tournent vers les fournisseurs de services de fabrication pour les aider à créer de nouvelles architectures de référence et renforcer la résilience de leurs opérations."

En outre, les sociétés de fabrication veulent que les fournisseurs de services les aident à mettre en place de solides bases de données de gestion de la configuration en s'appuyant sur des tests automatisés, y compris des techniques par décalage gauche, indique le rapport.

Le rapport note également que le secteur de la fabrication en Europe cherche à repenser son infrastructure logistique par l'entremise de modèles prédictifs. Les fabricants sont en quête d'une transparence accrue pour leurs chaînes d'approvisionnement à la suite des pénuries causées par la pandémie de COVID-19. Dans certains cas, les sociétés utilisent l'IA pour les prévisions client.

En parallèle, la pénurie de puces dans tous les secteurs constitue un défi pour l'industrie automobile européenne, qui utilise des conceptions de puce plus anciennes, indique le rapport. Les sites de fabrication sont disponibles pour les nœuds 3 et 5nm, qui sont applicables aux serveurs et processeurs mobiles et d'ordinateurs portables, mais une pénurie frappe toutefois les sites de fabrication de nœuds 28, 40 et 65nm destinés aux constructeurs automobiles.

La plupart des investissements dans de nouveaux sites de fabrication sont dirigés vers les nouveaux nœuds, dans un contexte de demande toujours croissante de la part des segments verticaux médicaux, industriels et automobiles. L'industrie automobile pourrait être confrontée à des pénuries de puces jusqu'en 2023, au moment où elle pourrait commencer à utiliser davantage de pièces à haute performance.

Une autre tendance parmi les constructeurs automobiles européens est celle de la construction accrue des véhicules électriques, indique le rapport. Les fabricants automobiles s'attèlent à mettre à échelle leur infrastructure de véhicules électriques, une tendance qui prend désormais le pas sur les technologies de conduite autonome. Un grand nombre de constructeurs automobiles en Europe ont annoncé leurs plans d'arrêter la vente de véhicules à essence, mais plusieurs défis les attendent avant de pouvoir concrétiser leurs ambitions.

Les fabricants de véhicules industriels et hors route cherchent quant à eux des moyens pour optimiser leurs rendements, déclare le rapport. Un grand nombre de ces entreprises se concentrent sur l'intégration de leurs ateliers de fabrication à l'ensemble des véhicules agricoles, de construction et véhicules lourds. Elles intègrent également plusieurs couches d'automatisation.

Toujours selon le rapport, de nombreux fabricants européens recherchent des circuits intégrés propres à une application (ASIC) sur mesure plutôt que des processus traditionnels complexes et des systèmes sur puce. Avec l'adoption rapide de l'IdO et de l'infonuagique, les sociétés intègrent de multiples capteurs en périphérie pour fournir des systèmes puissants et intelligents de bout en bout. Même les entreprises de taille moyenne envisagent de développer leurs propres ASIC.

En réponse, les fournisseurs de services ont fait évoluer leurs offres, passant ainsi d'une conception et validation conventionnelles à de multiples phases d'ASIC. Certains fournisseurs de services mettent au point des ASIC plus petits et moins complexes dans le cadre d'engagements de développement clé en main pour les clients qui sont nouveaux dans ce domaine.

L'édition 2021 de l'ISG Provider Lens™ Manufacturing Industry Services Report pour l'Europe évalue les capacités de 41 fournisseurs dans trois quadrants: ingénierie numérique – transport; ingénierie numérique – hautes technologies; et ingénierie numérique – industriel.

Le rapport a nommé Capgemini, HCL et Wipro en tant que Leaders dans les trois quadrants. Bertrandt, LTTS, TCS et Tech Mahindra sont désignés Leaders dans deux quadrants, et AKKA, Alten, eInfochips, IAV, Infosys et UST sont nommés Leaders dans un quadrant.

Caresoft Global, IAV, Ignitarium et LTTS ont été désignés dans un quadrant comme des Étoiles montantes avec des "portefeuilles prometteurs" et un "fort potentiel" selon la définition d'ISG.

Une version personnalisée du rapport est disponible auprès de LTTS.

L'édition 2021 de l'ISG Provider Lens™ Manufacturing Industry Services Report pour l'Europe est disponible pour les abonnés et en achat unique en cliquant ici.

