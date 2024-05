Bien que l'utilisation du cloud soit en hausse, la Suisse dispose encore d'un grand potentiel de croissance à long terme, selon le rapport ISG Provider Lens™

La Suisse pourrait encore renforcer sa réputation de leader de l'IA suite à l'annonce des projets de Microsoft qui compte intégrer les services Azure OpenAI aux centres de données suisses, selon un nouveau rapport de recherche publié aujourd'hui par Information Services Group ( ISG ) (Nasdaq : III), l'un des principaux cabinets de conseil et recherche en technologie.

Le rapport ISG Provider Lens™ Microsoft Cloud Ecosystem de 2024 pour la Suisse signale que l'ajout de services Azure OpenAI aux centres de données de Zurich et de Genève pourrait favoriser l'acceptation de la Suisse en tant que pôle de recherche et de développement de l'IA. Cette présence locale permet aux entreprises suisses de répondre aux exigences réglementaires tout en déployant rapidement des solutions basées sur l'IA, indique le rapport d'ISG.

« De plus en plus de fournisseurs de services TI adaptent leurs offres aux besoins spécifiques de l'IA et de la GenAI tout en optimisant les processus et les flux de travail », a déclaré Uwe Ladwig, directeur général d'ISG Suisse. « Cela libère des opportunités pour que les entreprises suisses puissent accroître leur efficacité et obtenir des avantages concurrentiels décisifs ».

Malgré l'utilisation croissante des services cloud, le marché suisse n'est pas encore arrivé à saturation. Au contraire, selon le rapport d'ISG, des champs d'application et des solutions novatrices ou adaptées favorisent la croissance à long terme de ce secteur. En fait, selon le rapport, 2024 verra une augmmentation rapide de la demande de services cloud, avec une augmentation importante de la mise en réseau.

En tant que pionnier dans ce domaine, Microsoft établit des normes en intégrant l'IA et les technologies cloud dans des produits tels qu'Azure, Microsoft 365 et Dynamics 365, indique le rapport d'ISG. Il indique également que l'introduction progressive de la GenAI a catalysé des solutions innovantes et a fondamentalement changé l'écosystème de Microsoft.

Le lancement de Copilot de Microsoft marque un tournant historique pour l'entreprise et met en exergue son ambition de consolider et de commercialiser sa position de leader dans le domaine de la GenAI, indique le rapport d'ISG. Un exemple marquant a été la croissance du chiffre d'affaires de GitHub de plus de 40 % d'une année sur l'autre, qui est due principalement au succès de GitHub Copilot, l'outil de développement de l'IA le plus important au monde, selon le rapport.

« L'accent mis par Microsoft sur l'IA suscite un intérêt considérable en Suisse », a déclaré Jan Erik Aase, partenaire et leader mondial, ISG Provider Lens Research. « Les entreprises suisses qui sont seulement en début de parcours, explorent les fonctions et services essentiels de Microsoft 365 et Azure pour s'assurer un succès important et une valeur ajoutée ».

Le rapport examine également l'annonce par Microsoft d'importants investissements financiers visant à étendre l'IA et les infrastructures cloud.

Pour en savoir plus sur les difficultés de l'écosystème Microsoft cloud auxquels sont confrontées les entreprises en Suisse, telles que la garantie de la sécurité et de la conformité et l'activation de l'intégration multiplateforme, ainsi que les conseils d'ISG pour les résoudre, consultez le briefing ISG Provider Lens™ Focal Points. ici.

Le rapport ISG Provider Lens™ Microsoft Cloud Ecosystem de 2024 pour la Suisse évalue les capacités de 45 fournisseurs dans cinq quadrants : Managed Services for Azure, Microsoft 365 Services, SAP on Azure Services, Power Platform Services, et Generative AI Services pour les clouds Microsoft.

Le rapport désigne Swisscom comme leader dans les cinq quadrants, tandis que SoftwareONE est désignée comme leader dans quatre quadrants. Aveniq et ELCA/EveryWare sont désignées comme leaders dans trois quadrants chacune, tandis que Data One, isolutions, Kyndryl, MDW et T-Systems sont désignées comme leaders dans deux quadrants chacune. Accenture & Avanade, Adesso, All for One Group, Allgeier, Ambit Group, Arvato Systems, Baggenstos, Bechtle. BitHawk, Capgemini, Devoteam M Cloud, DIGITALL, Eviden (une entreprise Atos), PwC, UMB et Wipro sont désignées comme leaders dans un quadrant chacune.

En outre, Kyndryl, une entreprise au « portefeuille prometteur » et avec un « avenir à fort potentiel » selon la définition d'ISG, est nommée « étoile montante » dans deux quadrants, tandis que Bechtle, BitHawk et Eviden (une entreprise d'Atos) sont nommées « étoiles montantes » dans un quadrant chacune.

Dans le domaine de l'expérience client, Bechtle est nommée Global ISG CX Star Performer pour 2024 parmi les partenaires de l'écosystème cloud de Microsoft. Bechtle a obtenu les meilleurs scores de satisfaction client dans l'enquête Voice of the Customer d'ISG, qui fait partie du programme ISG Star of Excellence™ , le premier label de qualité pour le secteur des technologies et des services aux entreprises.

Des versions personnalisées du rapport sont fournies par Bechtle et Swisscom.

Le rapport ISG Provider Lens™ Microsoft Cloud Ecosystem de 2024 pour la Suisse est disponible pour les abonnés ou pour un achat unique sur ce site Web.

