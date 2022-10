Les services de Workday ouvrent une nouvelle ère pour le HCM en Europe

La transition numérique et les effets de la pandémie poussent les entreprises vers une gestion du personnel moderne basée sur le SaaS qui répond aux exigences européennes, indique le rapport ISG Provider Lens™

Les entreprises européennes commencent à adopter la plateforme Workday dans le cadre de la modernisation de leurs systèmes de gestion du capital humain (HCM) visant à accélérer la transition numérique, d’après un nouveau rapport de recherche publié aujourd'hui par Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), cabinet de conseil et de recherche mondial spécialiste des technologies.

Le rapport ISG Provider Lens™ Workday Ecosystem 2022 pour l'Europe indique que Workday gagne du terrain en Europe grâce à des partenariats avec des prestataires de services et à l'adaptation de sa gamme de produits pour répondre aux besoins locaux en matière de langue, de fiscalité et de politiques. Dans le même temps, l'Europe s'oriente vers des plateformes SaaS telles que Workday à la suite des perturbations causées par la pandémie de COVID-19.

« Les cultures de travail évoluent lentement en Europe, ce qui donne aux entreprises une opportunité viable de réaliser le passage au numérique pour des fonctions telles que le HCM », déclare Yadu Singh, responsable EMEA de la plateforme et des solutions numériques ISG. « Nous nous attendons à ce que la demande européenne pour Workday continue de croître dans les années à venir. »

Selon le rapport, la plupart des grandes entreprises européennes ont de longue date mis en place des plateformes de HCM traditionnelles sur site. L’adoption de la suite cloud Workday peut donc se heurter à des politiques de gestion profondément ancrées, à des processus connectés et à des réglementations de données système qui ont évolué au fil du temps. Les entreprises se tournent vers des prestataires de services pour le conseil, la mise en œuvre et les services managés afin de faire face à cette complexité accrue. La conversion et la migration des données sont souvent des priorités importantes en raison des règles de protection des données et de confidentialité au sein de l'UE.

Toutefois, l'utilisation du conseil et des services managés de Workday en est encore à un stade précoce en Europe, selon le rapport. ISG s'attend à ce que les services managés de Workday gagnent du terrain dans les années à venir, lorsque les entreprises se feront à la personnalisation par les prestataires de services, que peu de clients demandent encore.

« La flexibilité de Workday est la clé de sa valeur pour tous les types et toutes les tailles d'entreprises », déclare Jan Erik Aase, associé et dirigeant monde pour la recherche ISG Provider Lens. « Les prestataires de services peuvent affiner leurs capacités pour répondre à des exigences spécifiques. »

Dans la région, les marchés du Royaume-Uni, de l'Allemagne et des pays nordiques sont les plus avancés dans l'adoption de Workday et dans le développement de nouveaux usages, explique ISG. La plupart des entreprises en Europe adoptent les produits Workday progressivement pour répondre à des besoins spécifiques, puis les intègrent aux systèmes plus anciens, plutôt que de passer à la nouvelle plateforme en une seule fois. Pour la mise en œuvre, la plupart des entreprises travaillent avec des prestataires qui ont un point de contact local familier et qui sont soumis aux lois et réglementations européennes.

Le rapport explore également d’autres tendances affectant l'écosystème Workday en Europe, notamment le besoin croissant d'agilité de l'entreprise, l'intérêt accru pour l'analyse des données et la nouvelle feuille de route numérique de Workday pour la modernisation.

Le rapport ISG Provider Lens™ Workday Ecosystem 2022 pour l’Europe évalue les capacités de 16 prestataires dans trois quadrants : Services de conseil et de stratégie, Services d’implémentation et d’intégration, et Services managés.

Le rapport désigne Accenture, Alight, Collaborative Solutions et Deloitte leaders dans les trois quadrants. Il désigne OneSource Virtual leader dans deux quadrants, et Hexaware, Kainos, PwC et Tietoevry leaders dans un quadrant chacun.

En outre, Tietoevry a été nommée entreprise « Rising Star » avec des « portefeuilles prometteurs » et un « potentiel futur élevé » selon la définition d’ISG, dans deux quadrants. Hexaware a été désignée Rising Star dans un quadrant.

Des versions personnalisées du rapport sont disponibles sur les sites web de Collaborative Solutions et de Tietoevry.

Le rapport ISG Provider Lens™ SAP Ecosystem 2022 sur le marché français est disponible pour les abonnés ou pour un achat unique sur cette page web.

À propos de l’étude ISG Provider Lens™

La série d'études ISG Provider Lens™ Quadrant est la seule évaluation de fournisseurs de services à associer une analyse du marché et une recherche empiriques axées sur les données avec l'expérience et les observations du monde réel par l'équipe de conseil d'ISG. Les entreprises trouveront une multitude de données détaillées et d'analyses de marché pour les aider à orienter leur sélection de partenaires en sous-traitance appropriés, tandis que les conseillers ISG utilisent les rapports pour valider leurs propres connaissances du marché et formuler des recommandations aux entreprises clientes d'ISG. L'étude porte actuellement sur les fournisseurs qui proposent leurs services à l'échelle mondiale, en Europe et en Amérique latine, ainsi qu'aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, dans les pays nordiques, au Brésil et en Australie/Nouvelle-Zélande, d'autres marchés devant être ajoutés à l'avenir. Pour tout complément d'information sur les recherches ISG Provider Lens, veuillez consulter cette page web.

Une série d’études complémentaires, les rapports ISG Provider Lens Archetype, propose une évaluation inédite des fournisseurs en partant du point de vue de différents types d’acheteurs spécifiques.

À propos d’ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) est un leader mondial de la recherche et du conseil en technologies. Partenaire de confiance de plus de 800 clients, dont plus de 75 des 100 plus grandes entreprises mondiales, ISG s’est donné pour mission d’aider les entreprises, les organisations du secteur public et les fournisseurs de services et de technologies à atteindre l’excellence opérationnelle et à accélérer leur croissance. ISG est axée spécifiquement sur les services de transformation numérique, notamment l’automatisation, le cloud et l’analyse des données; le conseil en sourcing; les services de gestion de la gouvernance et des risques; les services de réseau de télécommunications; l’élaboration de stratégies et d’opérations; la gestion du changement; les renseignements commerciaux, la recherche et l’analyse technologique. Fondée en 2006 et basée à Stamford, Connecticut (États-Unis), ISG emploie plus de 1 300 professionnels experts du numérique travaillant dans une vingtaine de pays – une équipe internationale réputée pour sa vision innovante, son influence sur le marché, son expertise approfondie du secteur et de la technologie et ses capacités de classe mondiale en recherche et analyse basées sur les données de marché les plus complètes du secteur. Pour plus d’informations, visiter le site www.isg-one.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20221014005062/fr/