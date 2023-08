Le secteur bancaire et la réputation de la Suisse en matière de protection des données donnent un avantage aux fournisseurs de sécurité locaux, selon le rapport ISG Provider Lens™

Une longue tradition de souveraineté, de confidentialité et d’indépendance incite les entreprises suisses à choisir des fournisseurs locaux pour répondre à leurs préoccupations croissantes en matière de cybersécurité, selon un nouveau rapport de recherche publié aujourd’hui par Information Services Group (ISG) (Nasdaq : III), cabinet de conseil et leader mondial de la recherche technologique.

Le rapport « 2023 ISG Provider Lens™ Cybersecurity - Solutions and Services » pour la Suisse constate que de nombreuses entreprises suisses apprécient la présence locale de prestataires de services, non seulement pour leur proximité, mais aussi pour une prise en charge rapide et relativement peu compliquée.

« Les clients suisses préfèrent souvent des fournisseurs suisses », déclare Roger Albrecht, partenaire et codirecteur d’ISG Cybersecurity, basé dans la région DACH. « Pour réussir sur le marché suisse de la cybersécurité, la "suissitude" peut être la clé. »

Bien qu’il n’ait pas été facile de quantifier les risques liés aux menaces et de prouver le retour sur investissement des mesures de cybersécurité, les dirigeants suisses prennent progressivement conscience que les cyberattaques peuvent entraîner des dommages financiers et d’image massifs, voire existentiels. La pénurie de ressources qualifiées et le besoin de connaissances spécialisées constamment renouvelées incitent de nombreuses entreprises suisses à se tourner vers les services de sécurité gérés pour obtenir de l’aide.

Les petites et moyennes entreprises (PME) ayant généralement des systèmes informatiques moins matures que les grandes entreprises, la demande de solutions de cybersécurité s’est accrue dans ce secteur, indique le rapport d’ISG. Les fournisseurs de cybersécurité souhaitant croître à un rythme supérieur à la moyenne en Suisse devraient se concentrer davantage sur les besoins de ces entreprises, selon ISG.

La croissance de la demande de services de cybersécurité locaux ne se limite pas aux PME. Selon le rapport d’ISG, les réglementations légales obligent les entreprises de toutes tailles à mettre en œuvre des mesures de sécurité solides, en particulier pour la protection des données, une priorité absolue dans un pays connu dans le monde entier pour son industrie bancaire. Cette réputation de longue date en matière de protection des données et de la vie privée a rendu les centres d’opérations de sécurité basés en Suisse attrayants également pour les grands clients, selon le rapport.

« La protection des données a toujours été primordiale pour les entreprises suisses », déclare Jan Erik Aase, partenaire et directeur mondial chez ISG Provider Lens Research. « Avec le RGPD, son importance s’est encore accrue. »

Le rapport examine également comment la tendance croissante à déplacer les ressources critiques de l’entreprise vers le cloud a augmenté le défi de la protection des systèmes informatiques.

Le rapport « 2023 ISG Provider Lens™ Cybersecurity - Solutions and Services » pour la Suisse évalue les capacités de 100 fournisseurs à travers sept quadrants : Identity & Access Management (IAM), Data Leakage/Loss Prevention (DLP) & Data Security, Extended Detection & Response (XDR), Security Service Edge (SSE), Strategic Security Services, Technical Security Services et Managed Security Services – SOC.

Le rapport désigne IBM comme leader dans six quadrants et Eviden (Atos) comme leader dans quatre quadrants. Accenture, HCLTech, Microsoft et Swisscom sont désignés comme leaders dans trois quadrants chacun, tandis que Broadcom, Capgemini, Deutsche Telekom, Forcepoint, InfoGuard, ISPIN, Palo Alto Networks, Trend Micro, United Security Providers et Wipro sont désignés comme leaders dans deux quadrants chacun. Aveniq, Axians, Bechtle, Cato Networks, Cisco, CrowdStrike, Deloitte, DXC Technology, Ergon, Fortinet, Fortra, KPMG, Matrix42, Netskope, Nevis, Okta, Orange Cyberdefense, Ping Identity, SentinelOne, TCS, Trellix, Versa Networks et Zscaler sont désignés comme leaders dans un quadrant chacun.

En outre, UMB est nommée Rising Star, soit une entreprise avec un « portefeuille prometteur » et un « potentiel futur élevé » selon la définition d’ISG, dans deux quadrants, tandis que HPE (Aruba), Trellix et Wipro sont nommés Rising Stars dans un quadrant chacun.

Des versions personnalisées du rapport sont disponibles auprès d’Axians, Deutsche Telekom et Swisscom.

Le rapport « 2023 ISG Provider Lens™ Cybersecurity - Solutions and Services » pour la Suisse est disponible pour les abonnés ou pour un achat unique sur cette page Web.

À propos de l’étude ISG Provider Lens™

La série de recherches ISG Provider Lens™ Quadrant est la seule évaluation de prestataire de services de ce type à combiner une recherche empirique et une analyse de marché axées sur les données avec l’expérience et les observations du monde réel de l’équipe de conseil mondiale d’ISG. Les entreprises trouveront une multitude de données détaillées et d’analyses de marché pour les aider à sélectionner les partenaires d’approvisionnement appropriés, tandis que les conseillers d’ISG utiliseront les rapports pour valider leur propre connaissance du marché et faire des recommandations aux entreprises clientes d’ISG. La recherche couvre actuellement les fournisseurs offrant leurs services dans le monde entier, à travers l’Europe, ainsi qu’aux États-Unis, au Canada, au Brésil, au Royaume-Uni, en France, au Benelux, en Allemagne, en Suisse, dans les pays nordiques, en Australie et Singapour/Malaisie, avec des marchés supplémentaires à venir prochainement. Pour plus d’informations sur la recherche ISG Provider Lens, rendez-vous sur cette page Web.

Une série d’études complémentaires, les rapports ISG Provider Lens Archetype, propose une évaluation inédite des fournisseurs en partant du point de vue de différents types d’acheteurs spécifiques.

À propos d’ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq : III) est un cabinet de conseil et leader mondial de la recherche technologique. Partenaire commercial de confiance de plus de 900 clients, dont plus de 75 des 100 plus grandes entreprises mondiales, ISG s’engage à aider les entreprises, les organisations du secteur public et les fournisseurs de services et de technologies à atteindre l’excellence opérationnelle et une croissance plus rapide. L’entreprise est spécialisée dans les services de transformation numérique, y compris l’automatisation, le cloud et l’analyse de données ; conseil en approvisionnement ; services gérés de gouvernance et de gestion des risques ; services d’opérateur réseau ; conception de stratégie et d’opérations ; gestion du changement ; intelligence de marché et recherche et analyse de technologie. Fondée en 2006 et basée à Stamford, dans le Connecticut, ISG emploie plus de 1 600 professionnels du numérique dans plus de 20 pays, une équipe mondiale reconnue pour son esprit d’innovation, son influence sur le marché, son expertise approfondie du secteur et de la technologie, ainsi que ses capacités de recherche et d’analyse de classe mondiale fondées sur les données les plus complètes du marché. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.isg-one.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

