Pour aider les entreprises européennes à accélérer leur transition vers le cloud, le géant des bases de données Oracle cherche à devenir l’un des principaux hyperscalers européens, selon un nouveau rapport de recherche publié aujourd’hui par Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), cabinet de conseil et leader mondial de la recherche technologique.

Le rapport 2023 ISG Provider Lens™ Oracle Cloud and Technology Ecosystem pour l’Europe note qu’Oracle a établi des collaborations avec Red Hat et Microsoft dans le but de devenir un acteur majeur dans le domaine des hyperscalers. Red Hat Enterprise Linux est désormais un système d’exploitation pris en charge fonctionnant sur Oracle Cloud Infrastructure (OCI), tandis qu’Oracle Database@Azure fournira un accès direct aux services de base de données Oracle fonctionnant sur OCI et déployés dans les centres de données Microsoft Azure, selon le rapport d’ISG.

« Ces alliances devraient offrir aux clients un plus grand choix et une plus grande flexibilité », déclare John Szente, partenaire ISG pour les plateformes et solutions numériques en Europe. « Elles marquent une étape importante dans la collaboration en matière de technologie de cloud et offrent des possibilités passionnantes pour de futurs développements. »

Le cloud computing fait désormais partie intégrante du paysage numérique européen, selon le rapport d’ISG. Il a révolutionné le mode de fonctionnement des entreprises et la manière dont les particuliers accèdent aux données et les stockent. Selon ce rapport, bien que l’Europe ait adopté le cloud computing en tant que région, elle est également confrontée à certains défis et considérations uniques. Selon le rapport, la confidentialité et la protection des données sont l’une des préoccupations majeures. La cybersécurité en est une autre. Comme de plus en plus d’entreprises et de particuliers font appel aux services de cloud, le risque de cybermenaces et d’atteintes à la protection des données augmente, selon ISG.

La dynamique croissante d’Oracle peut être attribuée à sa suite complète de services de cloud et à sa volonté de fournir des solutions d’entreprise pour relever ces défis et plus encore, selon le rapport d’ISG. Lors de l’Oracle CloudWorld 2023, l’entreprise a annoncé le lancement d’Oracle Access Governance pour simplifier l’adoption de la sécurité. L’un des principaux avantages de la plateforme de cloud d’Oracle est son intégration transparente avec les logiciels d’entreprise existants, selon le rapport. Les partenaires de service d’Oracle en Europe disposent d’un large éventail de fournisseurs de services de cloud parmi lesquels choisir en fonction de leurs besoins, selon ISG.

« L’informatique dématérialisée a été une aubaine pour les entreprises européennes, mais elle présente également quelques pièges potentiels », déclare Jan Erik Aase, partenaire et leader mondial d’ISG Provider Lens Research. « Les entreprises doivent soigneusement évaluer leurs stratégies de cloud computing et choisir des fournisseurs qui s’alignent sur leurs exigences et leurs obligations de conformité. »

Le rapport examine également comment Oracle a intégré l’IA et le ML dans ses applications SaaS (software-as-a-service), en fournissant des modèles préintégrés dans Oracle Database et MySQL HeatWave.

Le rapport 2023 ISG Provider Lens™ Oracle Cloud and Technology Ecosystem pour l’Europe évalue les capacités de 29 fournisseurs dans trois quadrants : Services de consultation et de conseil, Services de mise en œuvre et d’intégration et Services gérés.

Le rapport désigne Accenture, Capgemini, Cognizant, Fujitsu, HCLTech, Infosys, LTIMindtree, PwC, TCS, Tech Mahindra et Wipro comme Leaders dans les trois quadrants, tandis que Timestamp est désigné comme Leader dans deux quadrants. Version 1 est désigné comme Leader dans un quadrant.

En outre, Quistor est nommé Rising Star, soit une entreprise avec un « portefeuille prometteur » et un « potentiel futur élevé » selon la définition d’ISG, dans les trois quadrants. Steltix est désigné Rising Star dans deux quadrants, tandis que Version 1 est désigné Rising Star dans un quadrant.

