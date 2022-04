Un début d'année 2022 très encourageant pour le marché européen des services informatiques et des services aux entreprises, selon l'ISG Index™

La VCA combinée de la région EMEA en hausse de 21 %, atteint un niveau record de 7,5 milliards USD au premier trimestre

La demande de services cloud continue de s'accélérer, avec une augmentation de 44 %

Le marché européen des services informatiques et des services aux entreprises prend un solide départ en 2022, avec une hausse spectaculaire de la demande pour les services basés sur le cloud au premier trimestre, et une progression soutenue des services gérés, selon le dernier rapport sur l'état du secteur publié par Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), un leader mondial de la recherche et du conseil en technologies.

L'indice EMEA ISG Index™, qui recense les contrats d'externalisation commerciale dont la valeur contractuelle annuelle (VCA) est supérieure ou égale à 5 millions USD, indique que la VCA du marché combiné a dépassé les 7 milliards USD pour la première fois en un seul trimestre, atteignant le niveau record de 7,5 milliards USD, et affichant des hausses de 21 % d'une année sur l'autre et de 8 % en séquentiel par rapport au quatrième trimestre.

« Le marché combiné européen continue de croître alors que la demande de services basés sur le cloud dans la région rattrape désormais le reste du monde », déclare Steve Hall, président d'ISG EMEA. « La croissance a ralenti en fin d’année dernière, mais a depuis retrouvé des niveaux observés au premier semestre 2021. »

La demande en matière de services basés sur le cloud (XaaS) de la région poursuit son accélération. La VCA a progressé de 44 %, pour atteindre un niveau record de 3,9 milliards USD au premier trimestre, représentant désormais 51 % du marché combiné, soit la part la plus élevée jamais enregistrée. La région enregistre pour le troisième trimestre consécutif une croissance du marché XaaS avec une hausse de plus de 40 %.

Sur ce segment, la VCA de l'infrastructure en tant que service (IaaS) a grimpé de 58 %, pour culminer à 2,9 milliards USD au cours du trimestre. Le logiciel en tant que service (SaaS) a progressé de 15 % pour atteindre un milliard USD, mais a perdu 2 % par rapport à un quatrième trimestre historique.

Parallèlement, la VCA des services gérés a augmenté de 3 % pour atteindre 3,7 milliards USD. Ce segment dépasse la VCA de 3,4 milliards USD pour le sixième trimestre consécutif, la plus longue période de niveaux élevés et soutenus de demande jamais enregistrée par l'indice ISG.

Dans le segment des services gérés, l'externalisation informatique (ITO) a chuté de 11 % d'une année sur l'autre pour atteindre 2,7 milliards USD, enregistrant des baisses séquentielles dans les domaines des services financiers et de l'énergie, cette dernière dans un contexte de ralentissement du secteur pétrolier et gazier. L’externalisation des processus métier (BPO) a grimpé de 84 %, pour atteindre 971 millions USD, grâce à une forte demande émanant de l’ensemble de l'industrie et à un méga-contrat remporté dans le secteur des médias et des communications. Les solutions BPO spécifiques à l'industrie dans les secteurs des services financiers et des services publics ont représenté à elles seules plus de 30 % de la croissance de la VCA ce trimestre.

Un nombre record de 256 contrats de services gérés ont été signés au premier trimestre, représentant des hausses de 15 % par rapport à l'exercice précédent et de 25 % par rapport au quatrième trimestre. Les contrats de grande envergure ont dominé avec 176 accords de ce type d'une valeur de 2,3 milliards USD au cours du trimestre. Il s'agissait également du sixième trimestre consécutif au cours duquel le nouveau contrat VCA dépassait les 2 milliards USD, une tendance jamais observée au cours des 10 dernières années. La série de petits contrats s'est par ailleurs poursuivie, avec un nombre record de 151 transactions situées dans une fourchette de 5 à 10 millions USD, la fourchette la plus basse mesurée par l'indice ISG.

D'un point de vue géographique, le marché britannique a poursuivi sa forte reprise post-Brexit avec une VCA des services gérés dépassant le milliard USD pour le deuxième trimestre consécutif et trois des quatre derniers trimestres. La VCA du premier trimestre affichait une valeur de 1,1 milliard USD, en hausse de 27 % par rapport à l’exercice précédent. Les pays nordiques (+ 26 %) et l'Europe du Sud (+ 93 %) ont également contribué à la croissance de la région.

La région DACH et la France ont poursuivi la reprise entamée au deuxième trimestre 2021, bien que les deux marchés aient pris du retard par rapport à un premier trimestre solide l'année dernière. La VCA du premier trimestre de la région DACH a augmenté de 33 % en séquentiel par rapport au quatrième trimestre, à 823 millions USD, tandis que la VCA de la France, à 502 millions USD et bien qu’en légère baisse par rapport au trimestre précédent, dépassait pour la quatrième fois au cours des cinq derniers trimestres les 500 millions USD.

Prévisions mondiales pour 2022

ISG table sur une croissance de 22 % du marché mondial des services XaaS basés sur le cloud (IaaS et SaaS) cette année, contre 20 % prévu au trimestre précédent. Les prévisions concernant la croissance de 5,1 % du marché mondial des services gérés demeurent inchangées par rapport à celles du trimestre précédent.

À propos de l’ISG Index™

L'ISG Index™ est la référence mondiale en matière de veille des marchés pour le secteur des services technologiques et commerciaux. Depuis 78 trimestres consécutifs, l'indice étudie les dernières données et tendances du secteur à l’attention des analystes financiers, des acheteurs d’entreprise, des fournisseurs de services et de logiciels, des juristes, des universitaires et des médias. En 2016, l’ISG Index a été étendu au marché en plein essor des systèmes « as-a-service », afin d’évaluer l’incidence considérable des services basés sur le cloud sur la transformation numérique des entreprises. Dans ses rapports trimestriels ISG Index, ISG analyse également en continu l’automatisation et d’autres technologies numériques.

À propos d’ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) est un leader mondial de la recherche et du conseil en technologies. Partenaire de confiance de plus de 800 clients, dont plus de 75 des 100 plus grandes entreprises mondiales, ISG s’est donné pour mission d’aider les entreprises, les organisations du secteur public et les fournisseurs de services et de technologies à atteindre l’excellence opérationnelle et à accélérer leur croissance. ISG se spécialise dans les services de transformation numérique, notamment l’automatisation, le cloud et l’analyse des données, le conseil en sourçage, les services de gestion de la gouvernance et des risques, les services de réseau de télécommunications, l’élaboration de stratégies et d’opérations, la gestion du changement, la veille commerciale ainsi que la recherche et l’analyse technologique. Fondée en 2006 et basée à Stamford, dans le Connecticut, ISG emploie plus de 1 300 experts du numérique travaillant dans une vingtaine de pays – une équipe internationale réputée pour sa vision innovante, son influence sur le marché, son expertise approfondie du secteur et de la technologie et ses capacités de classe mondiale en recherche et analyse basées sur les données de marché les plus complètes du secteur. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.isg-one.com.

