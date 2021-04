Hausse de 17% du bénéfice net du groupe indien Infosys au 1er trimestre

Bombay (awp/afp) - Le géant indien des services informatiques Infosys a annoncé mercredi un rachat d'actions de 1,22 milliard de dollars et une hausse de 17% de son bénéfice net au premier trimestre portée par son activité services numériques.

Infosys a bénéficié d'une demande croissante pour ses services numériques.

Le groupe a annoncé que son bénéfice net avait atteint 50,78 milliards de roupies (677 millions de dollars), contre 43,35 milliards de roupies au premier trimestre 2020.

Son chiffre d'affaires a augmenté de 13% au premier trimestre, à 263,11 milliards de roupies.

"Nous avons eu une année exceptionnelle et un trimestre exceptionnel", a commenté le PDG Salil Parekh. "Notre activité numérique a progressé de 34% sur un an, représentant à présent 51,5% de notre chiffre d'affaires global".

"Nous observons une demande solide et continue de la part de nos clients, en particulier dans le numérique, le cloud (informatique dématérialisée) et les données, et nous avons une base solide de contrats importants", a-t-il ajouté.

L'activité des services informatiques en Inde a connu un rebond ces derniers mois, apparaissant comme l'un des rares secteurs économiques à s'en sortir après la crise sanitaire qui a poussé les clients occidentaux à réduire leurs dépenses.

Infosys a remporté de nouveaux contrats pour un montant de 2,1 milliards de dollars entre janvier et mars, tandis que son concurrent TCS, plus gros que lui, en a obtenu 9,2 milliards de dollars au cours de la même période.

Plus de 60% du chiffre d'affaires de la société provient des marchés nord-américains.

afp/rp