Infosys: bénéfice net en hausse de 16,6% au 3e trimestre

Bombay (awp/afp) - Le géant indien des logiciels Infosys a annoncé mercredi une hausse de 16,6% de son bénéfice net au troisième trimestre, grâce à une série de nouveaux contrats et une demande accrue de services numériques, consécutive à la crise sanitaire.

L'entreprise, dont le siège se trouve à Bangalore (sud), a précisé que son bénéfice net avait atteint 51,97 milliards de roupies (710 millions de dollars) entre octobre et décembre, contre 44,57 milliards un an plus tôt.

Le troisième trimestre est traditionnellement faible pour l'industrie informatique indienne, mais selon Salil Parekh, PDG d'Infosys, de nouveaux partenariats avec de grandes entreprises mondiales telles que Daimler et Rolls-Royce ont contribué à améliorer les résultats du groupe.

Le chiffre d'affaires trimestriel de la deuxième plus grande société informatique indienne a augmenté de 12,3% par rapport à l'année dernière, pour atteindre 259,27 milliards de roupies.

L'industrie indienne de l'externalisation des logiciels a le vent en poupe, Infosys et son concurrent Tata Consultancy Services (TCS) ont même augmenté les salaires de leurs employés en 2020, alors que l'économie du pays est confrontée à un ralentissement prolongé et à un taux de chômage élevé.

"La résistance d'Infosys a été mise à rude épreuve au cours des derniers trimestres et je suis ravi de notre réactivité, marquée par de bons résultats en termes de revenus, de nombreuses bonnes affaires, de bons résultats opérationnels et un taux d'attrition toujours faible", s'est félicité Pravin Rao, directeur général des opérations.

Infosys a été à l'avant-garde du boom de la sous-traitance qui a fait du pays le "back office" du monde entier, les entreprises occidentales sous-traitant le travail à une main-d'oeuvre anglophone qualifiée.

Plus de 60% des revenus de l'entreprise proviennent des marchés nord-américains. Son plus grand concurrent, TCS, a vu ses bénéfices trimestriels augmenter de plus de 7% la semaine dernière, ce qui constitue l'une de ses meilleures performances au troisième trimestre.

Le titre d'Infosys a pris plus de 1% à la Bourse de Bombay avant résultats.

afp/rp