Infosys Limited est une société de services informatiques qui propose les solutions professionnelles complètes suivantes : - services de conseil et d'intégration de systèmes, notamment prestations de conseil, solutions d'entreprise, intégration de systèmes et technologies de pointe ; - services liés à la technologie de l'information, dont le développement et la maintenance d'applications, des services de validation indépendants, un service de gestion des structures, des services d'ingénierie et notamment l'ingénierie des produits et solutions relatives au cycle de vie, ainsi que des services de gestion des processus commerciaux ; - produits, plateformes et solutions professionnelles visant à accélérer les innovations centrées sur la propriété intellectuelle, y compris le produit bancaire Finacle TM, qui répond aux besoins des banques traditionnelles, mobiles ou en ligne internationales ; - les nouveaux secteurs, tels que l'informatique dématérialisée, la mobilité d'entreprise et la viabilité. Le CA par marché se ventile entre finance (29,8%), distribution de détail et logistique (14,5%), télécommunications (12,3%), industrie manufacturière (12,9%), énergie et services publics (12,6%), technologie (8,1%), biologie, soins de santé et assurance (6,9%) et autres (2,9%). La répartition géographique du CA est la suivante : Inde (2,6%), Amérique du Nord (61,8%), Europe (25,6%) et autres (10%).

Secteur Services et conseils en informatique