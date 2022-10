L'entreprise indienne Mphasis affirme que la tendance à remporter des contrats reste intacte à moyen terme.

La société basée à Bengaluru a déclaré avoir remporté de nouveaux contrats d'une valeur de 302 millions de dollars, dont deux gros contrats d'une valeur de 110 millions de dollars, au cours du deuxième trimestre clos le 30 septembre.

Bien que cette croissance soit stable par rapport au premier trimestre, elle constitue une amélioration par rapport à la baisse séquentielle d'environ 13 % de la valeur des nouveaux contrats remportés au premier trimestre.

"Nous avons vu que les conversations des clients restent saines et que l'investissement est en tête de leurs préoccupations", a déclaré le directeur financier Manish Dugar dans une interview à Reuters.

"Il y a des raisons de croire que la valeur totale des contrats devrait rester aux niveaux actuels, ou augmenter à coup sûr à moyen terme. Mais la confiance porte davantage sur la période immédiate de 12 mois."

Mphasis, tôt vendredi, a annoncé que le bénéfice du deuxième trimestre a augmenté de près de 23 % pour atteindre 4,18 milliards de roupies indiennes (50,6 millions de dollars), tandis que le revenu des opérations a augmenté de 22,7 % pour atteindre 35,2 milliards de roupies, stimulé par les contrats remportés.

L'industrie indienne des services informatiques a été l'un des principaux bénéficiaires de la pandémie, car plusieurs entreprises se sont précipitées vers la numérisation des infrastructures et ont adopté des politiques de travail à distance ou hybride. Cependant, les entreprises informatiques de premier plan ont donné des prévisions prudentes jusqu'à présent dans un contexte d'incertitude économique mondiale.

Alors que le numéro 1 Tata Consultancy Services a déclaré que les clients prenaient plus de temps pour se décider sur des contrats plus importants, Infosys a resserré ses prévisions pour l'année entière et Wipro a donné des perspectives décevantes pour le trimestre en cours.

M. Dugar a déclaré que de nombreuses entreprises cherchaient à améliorer leur efficacité grâce à la technologie et à offrir une meilleure expérience client.

"Tous les directeurs des systèmes d'information cherchent en ce moment à prioriser les fonds vers la transformation de l'entreprise."

"C'est une autre raison de voir une demande accrue de la part de nos clients".

Les actions de Mphasis ont chuté d'environ 37 % cette année jusqu'à la clôture de jeudi, soit plus que la baisse de 26,5 % de l'indice Nifty IT plus large. (1 $ = 82,6950 roupies indiennes)