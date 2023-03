L'entreprise indienne Tech Mahindra s'envole de 10 % grâce à l'arrivée d'un vétéran d'Infosys au poste de PDG

M. Joshi a travaillé pendant 22 ans chez son rival Infosys, dont il est actuellement le président. Il prendra la direction de la branche informatique du groupe Mahindra à partir du 20 décembre pour une durée de cinq ans, a indiqué la société dans une déclaration boursière au cours du week-end.

Il succédera à CP Gurnani, dont le mandat s'achèvera le 19 décembre.

La démission de M. Joshi d'Infosys est le deuxième départ très médiatisé de l'entreprise, après celui de Ravi Kumar, qui a démissionné de son poste de président en octobre.

Chez Infosys, M. Joshi sera en congé à partir du 11 mars et son dernier jour dans l'entreprise sera le 9 juin, selon une déclaration réglementaire.

À son plus haut niveau lundi, l'action de Tech Mahindra a enregistré sa plus forte hausse intrajournalière en près de trois ans et est le principal gagnant de l'indice de référence Nifty IT, qui a progressé de 0,75 % à 9 h 47 (heure de l'Est).

Les actions de Tech Mahindra ont augmenté de 8,2 % à 1 148,80 roupies, tandis qu'Infosys a baissé de 1,1 % à 1 455,05 roupies.

Au moins trois maisons de courtage ont indiqué qu'il s'agissait d'une décision bienvenue pour Tech Mahindra.

Joshi a des références positives avec la direction des ventes, des opérations et de la transformation pour Infosys et a assumé la responsabilité exécutive de toutes les transactions importantes dans l'ensemble de la société, selon ICICI Securities.

Toutefois, la maison de courtage maintient une note "réduire" sur Tech Mahindra, affirmant que l'entreprise a de la marge pour améliorer ses capacités numériques et qu'elle devra investir pour ce faire afin de relancer la croissance.

La note moyenne actuelle de 39 analystes couvrant Tech Mahindra est "acheter" et l'objectif de prix médian est de 1 143 roupies, selon les données de Refinitiv.