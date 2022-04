L'épouse du ministre britannique des finances accepte de cesser d'éviter le fisc britannique

La colère du public concernant le statut fiscal de Murthy a été renforcée par la décision de son mari d'augmenter les charges sociales à un moment où l'inflation galopante laisse les Britanniques face à la plus grande compression du coût de la vie depuis le début des enregistrements en 1956.

Murthy, citoyenne indienne, peut prétendre au statut dit de "non-domicilié" en Grande-Bretagne, un statut accessible aux ressortissants étrangers qui ne considèrent pas la Grande-Bretagne comme leur foyer permanent. Cela lui permet d'opter pour le paiement de l'impôt britannique uniquement sur les revenus qu'elle a gagnés ou transférés en Grande-Bretagne.

Murthy est la fille d'un des fondateurs du géant indien de l'informatique Infosys et possède environ 0,9 % de la société - ce qui lui a donné droit à un paiement de dividendes d'une valeur de 11,6 millions de livres (15,1 millions de dollars) l'année dernière.

Dans une déclaration faite tard vendredi, après deux jours de couverture médiatique critique, Mme Murthy a déclaré qu'elle paierait l'impôt britannique sur ses revenus mondiaux, y compris les dividendes et les gains en capital, pour l'année fiscale 2021/22 et à l'avenir.

"Je comprends et apprécie le sens de l'équité britannique et je ne souhaite pas que mon statut fiscal soit une distraction pour mon mari ou affecte ma famille", a-t-elle déclaré.

Murthy a déclaré que ses arrangements fiscaux précédents étaient "tout à fait légaux", et qu'elle continuerait à revendiquer l'Inde, et non la Grande-Bretagne, comme son domicile. Sunak a précédemment déclaré qu'elle avait l'intention de retourner en Inde pour prendre soin de ses parents lorsqu'ils deviendront infirmes.

Sunak a été présentée comme le successeur du Premier ministre Boris Johnson, dont la propre position a été remise en question après les nombreuses critiques concernant les fêtes illégales organisées à Downing Bourse pendant les lockdowns du COVID-19 et une série d'autres scandales.

Après avoir reçu des éloges pour sa réponse méthodique à la pandémie, la cote de popularité de M. Sunak a chuté alors qu'il doit faire face à des défis sur de nombreux fronts, la charge fiscale devant atteindre son niveau le plus élevé depuis les années 1940.

Plus tôt dans la journée de vendredi, Sunak a déclaré dans une interview que les investissements financiers de sa femme étaient distincts des siens, et que les questions sur la richesse de son beau-père et les arrangements fiscaux de sa femme étaient des tentatives à motivation politique pour lui nuire.

"Tenter de le salir, de salir ma femme pour s'en prendre à moi, c'est affreux, n'est-ce pas ?", a-t-il déclaré au journal The Sun.

Le statut de non-domicilié exempte plus de 75 000 ressortissants britanniques, pour la plupart étrangers, de l'impôt sur leurs revenus à l'étranger, et a été la cible des militants fiscaux car il profite essentiellement aux très riches.

Le parti travailliste de l'opposition britannique - qui a demandé la fin du statut de non domicilié - a déclaré que Mme Murthy devrait également rembourser les impôts britanniques qu'elle a évités au cours des années précédentes si elle était sincère et reconnaissait maintenant que ses arrangements fiscaux étaient injustes.

Johnson a déclaré qu'il ne savait pas que Murthy avait le statut de non domiciliée, et a rejeté les suggestions selon lesquelles son propre bureau avait fait un briefing contre Sunak.

"Rishi fait un travail absolument remarquable", a-t-il déclaré.

Sunak a également confirmé les rapports des médias selon lesquels il n'a renoncé à une "carte verte" pour les États-Unis -- un statut d'immigration destiné aux résidents permanents des États-Unis -- qu'après être devenu le ministre des finances de la Grande-Bretagne en 2020.

Un porte-parole de Sunak a déclaré qu'il avait payé ses impôts en totalité et n'avait enfreint aucune loi ou réglementation.

