L'indien Infosys relève ses prévisions de chiffre d'affaires

Bombay (awp/afp) - Le géant indien de l'informatique Infosys a relevé jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice annuel qui s'achève fin mars, le mastodonte de l'externalisation ayant dépassé les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à une demande soutenue pour ses services numériques.

Le bénéfice net a augmenté de 13,4% en glissement annuel pour atteindre 65,86 milliards de roupies (807,3 millions de dollars) au cours du troisième trimestre achevé en décembre.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 20,2% pour atteindre 383,18 milliards de roupies sur la même période, grâce à une forte demande en Amérique du Nord et en Europe.

Le géant, basé à Bengalore, centre technologique de l'Inde, a revu en hausse ses prévisions de progression du chiffre d'affaires, à taux de change constant pour l'exercice financier se terminant le 31 mars, les situant entre 16% et 16,5% par rapport aux 15%-16% prévus en juillet dernier.

Infosys a indiqué avoir remporté de gros contrats d'une valeur de 3,3 milliards de dollars au cours du trimestre, soit le chiffre d'affaires le plus élevé depuis huit trimestres et un bond considérable par rapport aux 2,7 milliards de dollars enregistrés au trimestre précédent.

"Comme le montre la dynamique des gros contrats, nous continuons à gagner des parts de marché en tant que partenaire opérationnel et de transformation de confiance pour nos clients", a déclaré le directeur général Salil Parekh dans un communiqué.

Importance des marchés européen et nord-américain

Selon l'entreprise, le taux d'attrition de ses employés (le nombre de personnes qui quittent l'entreprise sans être remplacées) - une mesure clé pour les entreprises de logiciels sur le marché concurrentiel de l'informatique en Inde - a baissé à 24,3%, contre 27,1 % au trimestre achevé en septembre.

"L'attrition a diminué de manière significative au cours du trimestre et devrait continuer à baisser à court terme", a déclaré le directeur financier Nilanjan Roy.

Infosys est la deuxième entreprise indienne de technologies de l'information et réalise plus de 85% de son chiffre d'affaires sur les marchés nord-américain et européen.

Elle a été à l'avant-garde du boom de l'externalisation dans les années 1990, qui a fait de l'Inde le back-office pour le monde entier, les entreprises occidentales sous-traitant des travaux à une main-d'oeuvre anglophone qualifiée.

Plus récemment, les entreprises technologiques ont bénéficié d'une hausse de la demande de services numériques à la faveur de la pandémie.

Mais les craintes d'une récession imminente sur les principaux marchés occidentaux ont pesé sur le climat des affaires ces derniers mois, les clients de logiciels se montrant prudents dans leurs dépenses.

Le titre Infosys a clos en hausse de 0,62% à la Bourse de Bombay avant l'annonce des résultats.

afp/fr