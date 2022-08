Les actions indiennes bondissent de 1 %, les technologies de l'information sont en tête

L'indice NSE Nifty 50, avec la plupart de ses principaux sous-indices en territoire positif, a progressé de 0,9% à 17 692,05, à 0351 GMT, et le S&P BSE Sensex a augmenté de 1,02% à 59 416,64.

L'indice IT du Nifty a augmenté de 2 % après que le Nasdaq, fortement axé sur la technologie, ait clôturé en hausse de 2,89 %. Les fournisseurs de services informatiques Infosys, Tata Consultancy Services et Wipro ont figuré parmi les principaux gagnants de l'indice Nifty 50 à valeurs sûres.

Parmi les autres gagnants, les compagnies aériennes InterGlobe Aviation et SpiceJet Ltd ont augmenté de 2 % et 4 %, respectivement, après que le ministère de l'aviation civile du pays ait levé les plafonds tarifaires qu'il avait imposés pendant la pandémie de COVID-19.

Les participants au marché attendent maintenant les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) national prévu vendredi. Un sondage Reuters a montré que l'inflation de détail en Inde a probablement diminué en juillet en raison d'une baisse des prix des denrées alimentaires et des carburants, mais qu'elle est restée bien au-dessus de la limite de tolérance supérieure de 6% de la Reserve Bank of India pour un septième mois consécutif.

Les actions de l'Asie au sens large ont suivi la hausse de Wall Bourse jeudi à la suite du rapport sur l'inflation américaine plus faible que prévu. L'IPC américain, sur les 12 mois jusqu'en juillet, a augmenté de 8,5 %, ce qui est plus faible que prévu, après une hausse de 9,1 % en juin. [MKTS/GLOB]