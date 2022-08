Les actions indiennes sont en baisse en raison de la baisse des technologies et de l'automobile ; les données sur l'inflation sont attendues.

L'indice NSE Nifty 50 était en baisse de 0,09% à 17.643,20, à 0350 GMT, et le S&P BSE Sensex a baissé de 0,08% à 59.287,62.

L'indice IT du Nifty, qui avait progressé de 1,79% jeudi, a baissé de 0,51%, tandis que l'indice automobile a chuté de 0,24%.

Les participants au marché attendent les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) qui seront publiées plus tard dans la journée. Un sondage Reuters a montré que l'inflation de détail en Inde a probablement diminué en juillet en raison d'une baisse des prix des denrées alimentaires et des carburants, mais elle est restée bien au-dessus de la limite de tolérance supérieure de 6 % de la Reserve Bank of India pour un septième mois consécutif.

Les actions asiatiques ont suivi la faiblesse de la Bourse pendant la nuit, les investisseurs étant nerveux face à l'incertitude concernant le rythme des hausses des taux d'intérêt par la Réserve fédérale pour lutter contre l'inflation, malgré un certain ralentissement le mois dernier. [MKTS/GLOB]