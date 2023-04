Les investisseurs de portefeuille étrangers deviennent acheteurs d'actions indiennes en mars, mais restent vendeurs pour l'année fiscale.

Les FPI ont déchargé des actions pour une valeur nette de 46,4 milliards de roupies entre le 15 et le 31 mars, mais ont été acheteurs pour une valeur de 79,35 milliards de roupies au cours du mois, en grande partie grâce à l'investissement de 1,87 milliard de dollars de la société d'investissement américaine GQG Partners dans quatre sociétés du groupe Adani au début du mois de mars.

Les FPI mettent fin à leur série de ventes en mars, https://www.reuters.com/graphics/FPI-MARCHS/MARCHS-FPI/gkplwjxqnvb/chart.png

Au cours de l'exercice clos en mars, les investisseurs privés étrangers ont vendu des actions pour une valeur de 376,32 milliards de roupies, ce qui représente deux années consécutives de ventes nettes pour la première fois de l'histoire. Ces ventes interviennent après des achats records de 2740,32 milliards de roupies au cours de l'exercice 2021.

Flux de FPI dans les actions indiennes ;, https://www.reuters.com/graphics/FPI-FISCAL/FISCAL-FPI/klvygmzllvg/chart.png

L'indice de référence Nifty 50 a augmenté de 0,32 % en mars, mais a enregistré une baisse de 0,6 % entre avril 2022 et mars 2023.

ACHATS ET VENTES

En mars, les FPI se sont délestés de près de 70 milliards de roupies dans les secteurs des technologies de l'information (TI) et du pétrole et du gaz, et ont acheté des titres de services pour une valeur de plus de 70 milliards de roupies.

Flux sectoriels de FPI en mars, https://www.reuters.com/graphics/SECT-MARCHF/MARCHF-SECT/gkvlwjxknpb/chart.png

Pour l'exercice 2023, les ventes les plus importantes de FPI ont été enregistrées dans les valeurs des technologies de l'information - comme Tata Consultancy Services Ltd, Infosys Ltd et Wipro Ltd - sur fond d'inquiétudes concernant le système bancaire américain.

Flux sectoriels de FPI pour l'exercice 2022-23, https://www.reuters.com/graphics/SEC-FY2023/FY2023-SEC/gdpzqnwaqvw/chart.png

Les entreprises indiennes du secteur des technologies de l'information tirent plus de 25 % de leurs revenus du secteur bancaire, financier, des services et de l'assurance (BFSI) aux États-Unis et en Europe, selon les documents déposés en bourse. Les analystes ont prévenu que les turbulences actuelles dans le système bancaire mondial pèseraient sur les actions du secteur des technologies de l'information.

Le Nifty 50 a perdu près de 2,5 % en 2023 jusqu'à présent, ce qui a rendu les valorisations nationales attrayantes, selon des sociétés de courtage telles que Jefferies et Morgan Stanley.

G. Chokkalingam, fondateur et directeur de la recherche chez Equinomics, a déclaré qu'il était peu probable que la série de ventes sur l'ensemble de l'année se poursuive cette année.

"Il est rare que les investisseurs étrangers aient été des vendeurs agressifs d'actions indiennes pendant trois années consécutives.

(1 $ = 82,6700 roupies indiennes)