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Infotel : Document AMF CP. 2022DD873428

25/11/2022 | 18:22
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2022DD873428

24 novembre 2022

FR0000071797 - DD154289

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

ERIC FABRETTI, DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : INFOTEL

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 24 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 53.0000 Euro

VOLUME : 2 000.0000

PRIX UNITAIRE : 54.0000 Euro

VOLUME : 3 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 53.6000 Euro

VOLUME : 5 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 24 novembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Infotel SA published this content on 25 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 November 2022 17:20:29 UTC.


© Publicnow 2022
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Tréso. nette 2022 107 M 112 M -
PER 2022 18,9x
Rendement 2022 2,96%
Capitalisation 372 M 387 M -
VE / CA 2022 0,88x
VE / CA 2023 0,78x
Nbr Employés 1 808
Flottant 61,8%
Graphique INFOTEL
Durée : Période :
Infotel : Graphique analyse technique Infotel | Zonebourse
Graphique plein écran
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Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 4
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Objectif de cours Moyen 60,40 €
Ecart / Objectif Moyen 11,9%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Bernard Connes-Lafforet Chairman & Chief Executive Officer
Josyane Muller Chief Financial Officer
Hélène Kermorgant Independent Director
Éric Fabretti General Manager
Jean-François Castella Vice President-Software
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
INFOTEL-3.91%387
ACCENTURE PLC-28.95%185 577
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.-9.58%151 501
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION11.29%134 489
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.6.49%108 925
INFOSYS LIMITED-13.66%83 752