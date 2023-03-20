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    INF   FR0000071797

INFOTEL

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18:27Infotel : Document AMF CP. 2023DD890199
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Infotel : Document AMF CP. 2023DD890199

20/03/2023 | 18:27
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2023DD890199

20 mars 2023

FR0000071797 - DD155740

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

josyane muller, DIRECTEUR GENERAL

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : INFOTEL

DETAIL DE LA TRANSACTION 1

DATE DE LA TRANSACTION : 30 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 44.6000 Euro

VOLUME : 3 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 44.6000 Euro

VOLUME : 3 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 2

DATE DE LA TRANSACTION : 02 février 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 55.4100 Euro

VOLUME : 2 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 55.4100 Euro

VOLUME : 2 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 3

DATE DE LA TRANSACTION : 28 juillet 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 51.0000 Euro

VOLUME : 2 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 51.0000 Euro

VOLUME : 2 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 4

DATE DE LA TRANSACTION : 30 septembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 48.0000 Euro

VOLUME : 4 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 48.0000 Euro

VOLUME : 4 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 20 mars 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Infotel SA published this content on 20 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 March 2023 17:26:04 UTC.


© Publicnow 2023
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CA 2022 300 M 320 M -
Résultat net 2022 20,0 M 21,3 M -
Tréso. nette 2022 108 M 115 M -
PER 2022 19,3x
Rendement 2022 2,79%
Capitalisation 386 M 411 M -
VE / CA 2022 0,93x
VE / CA 2023 0,81x
Nbr Employés 1 808
Flottant 61,8%
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Durée : Période :
Infotel : Graphique analyse technique Infotel | Zonebourse
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Ecart / Objectif Moyen 17,3%
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Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
INFOTEL1.45%411
ACCENTURE PLC-6.31%157 435
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.-2.38%140 824
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION-12.21%112 200
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.-10.73%88 348
INFOSYS LIMITED-5.80%71 348