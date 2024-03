Infotel est une société de services informatiques organisée autour de 2 pôles d'activités : - prestations de services (96,5% du CA) : prestations de conseil, d'étude et d'audit des systèmes d'information, développement et mise en place d'applications (architectures Internet, outils d'aide à la décision, etc.), intégration de progiciels, prestations d'infogérance, de formation, de maintenance, etc. Le CA par marché se ventile entre banques (40,9%), industries (27%), services-transport-télécoms (17,2%), assurance (11,6%) et administrations (3,3%) ; - édition de logiciels (3,5%) : logiciels de réorganisation, de restauration et de sauvegarde des bases de données. La répartition géographique du CA est la suivante : France (90,1%), Europe (8%) et Etats-Unis (1,9%).

Secteur Services et conseils en informatique