Infotel : prise de participation de 30 % dans le capital d’Altanna

Le 27 juin 2024 à 18:08

Infotel, spécialiste de la transformation digitale des grands comptes en Europe, annonce une prise de participation à hauteur de 30% dans le capital d’Altanna, expert dans la construction, l’intégration et l’exploitation de solutions d’infrastructures IT complexes. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros en 2023 et projette un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros en 2024. L'opération est financée intégralement en numéraire sur fonds propres, et sera effective début juillet, après la finalisation des audits et la levée des conditions suspensives usuelles.



Le contrat prévoit une option permettant l'acquisition d'une participation majoritaire dans le capital d'Altanna dans un délai de trois ans.



Les détails financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.



Fondée à Lyon en 2021, Altanna a développé une offre qui intègre plusieurs domaines clés de compétence IT tels que les applicatifs (Dev – DevOps), le Cloud (Azure,AWS), la cybersécurité (Gouvernance, sécurisation, audit et tests) et les infrastructures. Altanna emploie plus de 50 collaborateurs et est implantée à Paris, Lyon et Lille.



Altanna intervient auprès de grands comptes dans des secteurs d'activité très variés comme le transport, l'énergie, la banque & l'assurance, les services et l'industrie.



Infotel publiera le 31 juillet son chiffre d'affaires du premier semestre 2024, après clôture de bourse.