INFOTEL : maintient ses objectifs annuels

Dans un contexte de crise sanitaire majeure, le chiffre d’affaires du 3e trimestre de l’exercice 2020 d'Infotel a reculé de 9,8% à 54,4 millions d'euros. Le troisième trimestre marque un redémarrage progressif de l’activité Services avec une réintégration massive des collaborateurs en activité partielle afin de répondre à la nette reprise observée en septembre.Seulement 45 personnes sont en activité partielle à fin septembre, contre 150 personnes à fin juin 2020, et Infotel prévoit de réduire encore les effectifs en activité partielle d'ici à la fin de l'année.L'activité Logiciels affiche au cours du 3e trimestre un montant de royalties IBM de 1,12 million d'euros, en recul du fait de la baisse du cours du dollar sur la période.Au total, le spécialiste des systèmes de gestion des grands comptes, du mobile aux bases de données de très gros volume (Big Data) emploie 2 434 personnes à fin septembre et le taux d'intercontrats sur le trimestre reste faible à 3,2 %.Infotel a confirmé les objectifs 2020 d'un chiffre d'affaires en recul de 7 % à 8 % et le maintien d'une marge de rentabilité opérationnelle proche de celle de 2019. Le groupe envisage un retour de la croissance dès 2021.