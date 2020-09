Infotel : Résultats du premier semestre 2020

Paris, le 16 septembre 2020

Le Conseil d'administration qui s'est réuni le 16 septembre 2020 a arrêté les comptes semestriels de l'exercice 2020. Ils ont fait l'objet d'un examen limité par les Commissaires aux comptes.

en M€, au 30 juin

(comptes audités) S1 2020 S1 2019

IFRS IC* S1 2019

publié Variation Chiffre d'affaires consolidé 118,4 122,3 122,3 - 3,2 % dont CA Services 114,2 118,2 118,2 - 3,4 % dont CA Logiciels 4,2 4,1 4,1 + 2,9 % Charges de personnel (51,5) (54,0) (54,0) - 4,6 % Charges externes (53,0) (53,7) (53,5) - 1,1 % EBITDA(1) 11,9 12,3 12,5 - 3,3 % en % du chiffre d'affaires 10,1 % 10,1 % 10,2 % Dotations aux amortissements et aux provisions (3,9)) (2,9) (3,1) + 32,8 % Résultat opérationnel courant 8,0 9,5 9,5 - 16,2 % en % du chiffre d'affaires 6,7 % 7,8 % 7,8 % Résultat opérationnel 9,0 9,5 9,5 - 4,9 % Résultat financier (0,2) (0,1) (0,03) Impôt sur le résultat (3,9) (4,3) (4,3) - 9,0 % Résultat net part du Groupe 4,8 4,9 5,0 - 4,2 % en % du chiffre d'affaires 4,0 % 4,1 % 4,1 %

(1) L'EBITDA est calculé comme suit : Résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements et provisions - dotations sur actif circulant + provisions sur litiges + amortissement CIR + provisions pour retraite.

* Décision de l'application rétrospective de l'IFRS IC au 1er janvier 2019.

Dans un contexte exceptionnel de crise sanitaire, Infotel enregistre un chiffre d'affaires de 118,4 M€ pour le premier semestre 2020, en repli de -3,2 %.

Pour rappel, le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 s'établit à 66,0 M€ et le chiffre d'affaires du 2e trimestre 2020 s'élève à 52,5 M€.

L'activité Services dégage un chiffre d'affaires de 114,2 M€, en retrait de -3,4 % au premier semestre 2020. Avec un impact Covid-19 contrasté selon les secteurs, Infotel constate ce semestre un fléchissement de la contribution des secteurs Services / Transports (17,4 % du CA vs. 21,2 %) puis Industrie (26,2 % du CA vs. 28,2 %) compensé par l'augmentation de la contribution du secteur Banque / Finance (39,8 % du CA vs. 36,1 %).

Par ailleurs, le Groupe a rapidement mis en place plusieurs mesures pour s'adapter au contexte sanitaire. À partir de mi-mars, Infotel a eu recours au chômage partiel pour 300 collaborateurs, avec une baisse progressive depuis juin. Une réduction du nombre de sous-traitants a été opérée et Infotel n'a procédé à aucun licenciement.

Au 30 juin 2020, l'effectif moyen est de 1 716 collaborateurs avec un taux d'intercontrats toujours faible à 3,2 %.

L'activité Logiciels est en croissance de +2,9 % avec un chiffre d'affaires de 4,2 M€, intégrant le montant des royalties d'IBM pour 2,4 M€. Post clôture du semestre, Infotel a conclu un contrat pluriannuel avec American Airlines pour l'exploitation de sa suite logicielle Orlando.

Le résultat opérationnel s'établit, au premier semestre 2020, à 9,0 M€, en légère baisse, s'expliquant notamment par la contraction de l'activité liée au contexte sanitaire et à l'attribution d'actions gratuites à des responsables de la société pour un montant de 2 M€ afin de pérenniser et renforcer leur place dans le fonctionnement du Groupe. Sans ces actions gratuites, le résultat opérationnel courant aurait été de 10,0 M€ et le résultat opérationnel de 11,0 M€. Ces charges sont compensées par des produits non courants.

Le résultat net part du Groupe s'établit à 4,8 M€.

Le bilan présente un total de 205,0 M€ au 30 juin 2020, contre 176,2 M€ au 30 juin 2019.

Les capitaux propres sont en progression à 92,2 M€ contre 83,2 M€ un an auparavant.

Le Groupe enregistre des actifs non courants en hausse intégrant les droits d'utilisation pour un montant net de 31,8 M€.

Au 30 juin 2020, le Groupe ne présente aucune dette financière.

La trésorerie est en croissance à la fin du 1er semestre 2020 à 74,6 M€ contre 62,5 M€ un an auparavant.

Infotel anticipe un chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice en recul (-7 % à -8 %) par rapport à 2019, avec le maintien d'une marge de rentabilité opérationnelle équivalente à 2019. Le Groupe envisage un retour de la croissance en 2021.

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d'affaires T3 2020 : le 21 octobre 2020, après Bourse

À propos d'Infotel

Coté sur le Compartiment B d'Euronext Paris depuis janvier 1999 (code Isin FR0000071797), Infotel est le spécialiste des systèmes de gestion des grands comptes, du mobile aux bases de données de très gros volume (Big Data). À la pointe des innovations technologiques, Infotel développe son expertise autour de deux pôles de compétence complémentaires : les services informatiques et l'édition de logiciels. Avec 248,4 M€ de chiffre d'affaires en 2019, Infotel emploie plus de 2 400 personnes.