Infrastructure India confirme n'avoir conclu aucun marché pour DLI

Infrastructure India PLC - société d'investissement à capital fixe axée sur les actifs en Inde - Prend note de l'évolution récente du cours de son action et des spéculations de la presse en rapport avec sa participation dans la société émettrice Distribution Logistics Infrastructure Pvt Ltd. Confirme qu'aucun accord définitif n'a été signé, bien qu'elle ait engagé des discussions avec plusieurs parties, notamment des discussions avancées avec Pristine Logistics & Infraprojects Ltd.

En décembre 2021, la société a entamé des discussions exploratoires concernant la vente partielle ou complète de sa participation dans DLI.

Cours actuel de l'action : 0,30 pence

Variation sur 12 mois : baisse de 59%

