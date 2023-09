Infrastructure India PLC - fonds d'infrastructure investissant directement dans des actifs en Inde - a accepté la vente conditionnelle, pour un montant de 10 millions d'USD, de sa participation de 99,99 % dans Distribution Logistics Infrastructure Ltd et ses filiales à Pristine Malwa Logistics Park Private Ltd, filiale à 100 % de Pristine Logistics & Infraprojects Ltd. La contrepartie comprend également jusqu'à 33 % du capital social émis de Pristine Malwa. Le groupe Pristine fournit des solutions logistiques multi-cargos de bout en bout et des services comprenant la manutention portuaire, le transport routier et ferroviaire, l'entreposage, l'expédition, l'arrimage, la manutention douanière et la logistique intégrée en Inde et au Népal.

Cours actuel de l'action : 0,93 pence, multiplié le mercredi

Variation sur 12 mois : Plus que doublé

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

